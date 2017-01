Bei Netto läuft‘s Nach dem ersten Weihnachtsgeschäft ist der neue Markt in Bernstadt zufrieden. Er sorgt für weitere Veränderungen.

Die ersten Wochen sind für den neuen Discounter in Bernstadt gut gelaufen. Nachdem Penny vor zwei Jahren an der Ostritzer Straße geschlossen hatte, wünschten sich viele Kunden an dieser Stelle wieder einen Einkaufsmarkt. Die Neueröffnung hat auch Einfluss auf andere Geschäfte. © Rafael Sampedro

Für Inge Kloß bringt der neue Netto-Markt in Bernstadt einen deutlichen Vorteil: einen kürzeren Weg zum Einkaufen. „Ich fahre kein Auto“, erzählt sie. Ihre Wege erledigt sie lieber mit dem Fahrrad. Zum Einkaufen fuhr sie früher gerne zum Penny-Markt auf der Ostritzer Straße in Bernstadt, erzählt sie. Bis vor zwei Jahren, da wurde Penny geschlossen. „Ich habe das damals bedauert“, erzählt Inge Kloß. Auch deshalb, weil ihre Radtouren durch die Schließung länger wurden. Jetzt ist wieder ein Markt geöffnet an der Ostritzer Straße, die neue Netto-Filiale.

Die hellen Bodenfliesen zeigen noch keine Gebrauchsspuren, gelbe Schilder mit roter Schrift führen die Kunden von der Gemüsetheke in Richtung Backshop und dann die Regalreihen entlang. „Wir haben den Netto-Markt in Bernstadt termingerecht am 22. November 2016 eröffnet“, teilt Netto-Sprecherin Christina Stylianou mit. Mitte vergangenen Jahres ist der ehemalige Penny-Markt auf der Ostritzer Straße abgerissen worden, innerhalb von rund vier Monaten ist dort der neue Netto-Markt entstanden. Rund 1200 Quadratmeter hat er, damit ist das neue Geschäft im Vergleich zu seinem Vorgänger ein wenig gewachsen. 800 Quadratmeter sind Verkaufsfläche für Netto. Außerdem ist neben dem Discounter ist eine Bäckerei eingezogen: Im Eingangsbereich hinter der Glasfassade hat Schwerdtner jetzt eine Filiale.

Mit den ersten Monaten in Bernstadt ist man bei Netto zufrieden. „Unsere Kunden nehmen die neu eröffnete Filiale sichtlich gut an“, so Christina Stylianou. Angaben zu Umsatzzahlen werden zwar nicht rausgegeben, das erste Weihnachtsgeschäft sei aber erfolgreich gelaufen. „Wenn man keine Extrawünsche hat, reicht das Angebot aus“, sagt ein Kunde, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Wir kommen aus Friedersdorf“, erzählt er. „Wir könnten also auch nach Reichenbach oder nach Görlitz zum Einkaufen fahren.“ Aber nach Bernstadt sei für ihn der Weg am kürzesten. Durch das neue Geschäft an der Ostritzer Straße, so hofft er, wird der Markt vielleicht wieder etwas belebter. Denn viele Einkaufsmöglichkeiten für den Alltag hatten die Bernstädter seit der Penny-Schließung nicht.

Seit zwei Jahren war Rico Winkler mit seinem Edeka-Markt im Stadtkern fast alleine auf weiter Flur. Neben dem City-Shop auf dem Markt war er für viele Bernstädter der einzige Anlaufpunkt für den Wochenendeinkauf oder wenn man spontan noch etwas brauchte. „Viele Kunden kommen auch aus Herrnhut, Löbau, Dittersbach und Ostritz zu uns“, erzählt Winkler. Dass jetzt ein neues Geschäft da ist, spüre er natürlich. „Es war mir aber vorher klar, dass an der Ostritzer Straße wieder ein Markt öffnen würde. Das war immer absehbar“, sagt Rico Winkler. Deshalb habe er in den vergangenen Jahren versucht, ein breites Sortiment aufzunehmen, ein Angebot aufzubauen, dass andere vielleicht nicht haben. „Ich arbeite zum Beispiel viel mit regionalen Herstellern wie der Rittermühle in Berthelsdorf zusammen.“ Und neuerdings auch mit der Görlitzer Bäckerei Wittig. Im Eingangsbereich des Edeka-Marktes wird gerade umgebaut – für eine neue Filiale der Bäckerei Wittig. Der neue Netto-Markt hat nicht nur auf andere Discounter Einfluss, sondern auch auf die Bäckereien.

Bisher hatte die Bäckerei Schwerdtner im Edeka-Markt bei Rico Winkler eine Filiale. Nun ist Schwerdtner dort aber aus- und in den neuen Netto-Markt eingezogen. Dafür kommt die Bäckerei Wittig nach Bernstadt. „Wir sind von Edeka gefragt worden, ob wir uns vorstellen könnten, eine Filiale in dem Bernstädter Markt zu eröffnen“, erzählt Anke Wittig. Für die Mitarbeiter bedeutet das zwar einen weiteren Weg beim Ausliefern der Waren, denn die Bäckerei Wittig hat ihre Filialen vor allem in und um Görlitz. Aber der Familienbetrieb hat angenommen. „Wir werden zum Beispiel eine neue Theke einbauen. Es soll schön modern werden“, sagt Anke Wittig. Für die Bäckerei gibt es künftig noch mehr Änderungen. Sie wird auch in den Edeka-Markt auf der Dresdner Straße in Görlitz einziehen. Für die zwei neuen Filialen soll voraussichtlich die auf der Reichenbacher Straße in Görlitz geschlossen werden. „Für uns ist es ein Vorteil, bei größeren Märkten mit einzuziehen“, erklärt Anke Wittig. „Es herrscht dort mehr Publikumsverkehr als bei Einzelgeschäften.“ Am 9. Januar werden die beiden neuen Filialen in Bernstadt und in Görlitz eröffnet. „Ich freue mich, dass jemand Neues zu uns kommt“, sagt Rico Winkler.

zur Startseite