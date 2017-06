Bei Müllers zu Gast

Niedermühle Weißenberg Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, dem 5. Juni, gibt es an der Niedermühle in Weißenberg zahlreiche Angebote für die ganze Familie. Los geht es um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst an der Mühle. Interessierte können sich ab 10 Uhr eine Ausstellung von Oldtimerfahrzeugen und Landmaschinen anschauen. Außerdem zeigt der Zeichenzirkel Bilder von Mühlen. Von 11 bis 13 Uhr unterhalten die Mährischen Vagabunden musikalisch. Verschiedene Händler bieten auch in diesem Jahr ihre Waren an. Für die Kinder gibt es einige Angebote. Organisiert werden die Aktionen am Deutschen Mühlentag vom Verein Niedermühle Weißenberg. Niedermühle Weißenberg, Zur Rudolphmühle 2

Riegelmühle Nechern Auch die Riegelmühle im Weißenberger Ortsteil Nechern öffnet am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr wieder ihre Türen. Familie Bundemann und der Förderverein laden zum Mühlenfest ein. Die Besucher können bei den Führungen, die zwischen 11 und 17 Uhr zu jeder vollen Stunde starten, Details über die Funktion der einzelnen Maschinen und die Mehlherstellung erfahren. Außerdem werden Reparatur- und Pflegearbeiten gezeigt, die in einer Mühle ständig notwendig sind. Denn Hauptthema wird die Instandhaltung der Mühlentechnik sein, da viele der vor über 20 Jahren erneuerten Teile nun bald wieder ersetzt werden müssen. Deshalb lautet das Motto auch in diesem Jahr: „Wegen Reparatur geöffnet“. Dennoch werden das Zuppinger Wasserrad mit Haupttransmission und die Müllereimaschinen in Betrieb zu erleben sein. Eine Fotoausstellung im Bienenhaus lädt ein zu einem Rückblick auf die vergangenen Jahre. Zur Stärkung stehen Gebratenes, Gebackenes und Gequirltes bereit. Riegelmühle Nechern, Riegelstraße 15

Wassermühle Wasserkretscham Auch das Sägewerk Schade in Wasserkretscham lädt zum Mühlentag ein. Dort können Interessenten ein Historisches Sägewerk mit Francis Turbine und Horizontalgatter besichtigen. Die Besichtigungen und Führungen gibt es den ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es eine Filmvorführung zum Thema 170 Jahre Sägewerk und eine Kettensägenausstellung. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Sägewerk Schade Wasserkretscham, Wasserkretscham1, Weißenberg

Fehrmann-Mühle Coblenz Unter dem Motto „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ ist auch die Fehrmann-Mühle im Gödaer Ortsteil Coblenz zu besichtigen. Zwischen 10 und 16 Uhr freuen sich die Mitglieder des Fördervereins auf Besucher. Sie können unter anderem eine Führung mit Dietmar Fehrmann, Müllermeister im Ruhestand, unternehmen oder im Mühlenhof verweilen und einer Spinnerin bei der Arbeit zusehen. Gegen 11 Uhr ziehen einige Lanz Bulldoggs mit einer Dreschmaschine ein. Kinder können basteln und sich auf einer Hüpfburg austoben. Auf dem Mühlenboden dreht eine kleine Eisenbahn ihre Runden. Zum Kauf werden unter anderem Honig, Keramik, Pyramiden und Mühlsteinbrot angeboten. Als Stärkung gibt es Grillwürste, Suppen, Bemmen mit Fett und Kräuterquark, Kaffee und Kuchen. Fehrmann-Mühle Coblenz, Coblenz 1 a

Mühle im Zschonergrund Dresden In Dresden beteiligt sich die Mühle im Zschonergrund. In dem beliebten Ausflugsziel können große und kleine Besucher am Pfingstwochenende Puppentheater erleben. So ist die Geschichte von der Teufelsmühle zu Koselitz in einem 70-minütigen Stück zu sehen. Dafür ist das Marionettentheater Dombrowsky zu Gast. In dem Dorfe Koselitz bei Gröditz fehlte es der Mühle in grauer Vorzeit an Wasser. In allergrößter Existenznot versprach der Müller demjenigen, der ihm Wasser auf´s Mühlrad schaffe, seine Tochter zur Frau. Der Teufel, in Gestalt eines fremden Müllergesellen, ging die Wette ein, bis zum ersten Hahnenschrei einen Graben auszuführen, der die Mühle für immer reichlich mit Wasser versorgen solle. Puppentheatervorstellungen sind am Sonnabend um 11 und 14 Uhr. Dann wird Der gestiefelte Kater gezeigt. Am Sonntag ist um 10, 13 und 15 Uhr das Märchen Rumpelstilzchen zu sehen sowie um 18 Uhr „Die Teufelsmühle zu Koselitz“. Zschoner Mühle, Zschonergrund 2, Dresden-Podemus

Bockwindmühle Kottmarsdorf Mitglieder der Natur- und Heimatfreunde Kottmarsdorf haben den Pinsel geschwungen. Alle vier Flügel der 1843 erbauten Bockwindmühle zeigen sich zum Mühlentag mit neuer Farbe. Besucher können zum Mühlentag aus folgenden Angeboten wählen: Mühlenführungen, Schaudrehen des technischen Denkmals, Vorführungen der Flegeldreschergruppe, Personenwiegen auf der Dezimalwaage, geführte Wanderung auf dem Mühlenrundweg, Kuchen aus der Schaubackstube. Im Müllerhaus stellt der Zittauer Karl Wolfgang Weber Bilder der südlichen Oberlausitz aus. Auch ein Handwerkermarkt fehlt an diesem Tag nicht. Die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde bereichern das Angebot mit einem Pendelverkehr. Der Trilex fährt im Zwei-Stunden-Takt zwischen Löbau, Ebersbach und Rumburk. In Dürrhennersdorf besteht Anschluss an einen historischen Ikarus-Bus der KVG „Dreiländereck“. Bockwindmühle Kottmarsdorf, Obercunnersdorfer Straße 4, Obercunnersdorf, OT Kottmarsdorf

Krabatmühle Schwarzkollm Am Montag steht die Krabatmühle – auch Schwarze Mühle genannt – ab 11 Uhr ist ihrem Mahlwerk und dem großen Wasserrad im Blickpunkt. Es gibt ein kulturelles Programm, Vereins- und Handwerkerstände, Leckereien aus der Lausitz und Aktionen wie die Mühlen-Olympiade, die Führung „Vom Korn zum Mehl“ sowie eine Mühlenwanderung um 15 Uhr. Krabatmühle Schwarzkollm, Koselbruchweg 22