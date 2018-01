Bei Meissen rollt der Rubel Die Manufaktur ist jetzt in einem neuen Geschäft in der Petrowski Passage vertreten. Die Investition könnte sich auszahlen.

Porzellan der Manufaktur Meissen wird jetzt auch in Moskau verkauft. © Claudia Hübschmann/Archiv

Meißen. Vor anderthalb Jahren musste die Manufaktur Meissen ihre eigene Villa auf Mailands Nobelmeile Monte Napoleone schließen. Jetzt konnte das Unternehmen mit ausgewählten Produkten Einzug in eine insgesamt sechs Räume umfassende Boutique in der berühmten Moskauer Petrowski Passage feiern. Das geht aus übereinstimmenden Meldungen russischer Medien hervor.

Die Boutique bildet demnach eine luxuriöse Wohnung mit Eingangshalle, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Badezimmer nach. Das Sortiment reicht von Möbeln über Textilien, Glas und Porzellan bis hin zu Lampen. Meissen ist eine von mehreren großen Marken, die dort vertreten sind. Besonders interessant für den sächsischen Porzellan-Hersteller: Das Geschäft mit dem Namen Bosco Casa bietet seinen Kunden als besonderen Service an, sich von Architekten bei der individuellen Ausstattung ihres Heims beraten zu lassen. Dadurch erhält Meissen die Chance, die ganze Vielfalt seiner Produkte anbieten zu können.

Die Petrowski Passage befindet sich im Moskauer Zentrum und gilt als eine der teuersten Einkaufsmeilen in Europa. Erbaut wurde sie 1906 von Wladimir Grigorjewitsch Schuchow, welcher auch das bekannte Moskauer Kaufhaus GUM errichtete. Besitzer der Boutique Bosco Casa ist der russische Geschäftsmann Mikhail Kusnirovich. Zusammen mit Kommilitonen gründete er Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts den Handelskonzern Bosco di Ciliegi. Sein Vermögen wird auf 750 Millionen Dollar geschätzt.

Den neusten Zahlen zufolge dürften sich die Umsätze mit Meissener Porzellan in Russland in einem Bereich von mehreren Hunderttausend Euro bis zu über einer Million Euro bewegen. Moskau ist ein umsatzträchtiger Markt für Luxusprodukte. Rund 100 000 Dollar-Millionäre leben in der russischen Hauptstadt, unter ihnen etwa 85 Milliardäre.

zur Startseite