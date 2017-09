Bei Kutschfahrt schwer verletzt Oßling. Auch eine Notbremsung konnte den Aufprall offenbar nicht mehr verhindern: Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Weißig und Lieske kam es am Freitagabend gegen 19.40 Uhr zur Kollision zwischen einem Auto und einer vorausfahrenden Pferdekutsche. Zwei Männer und ein Kind wurden dabei verletzt. Das Auto prallte hinten auf die Kutsche. Nach den Informationen der Polizeidirektion in Görlitz kam der 38-jährige Autofahrer über eine Bergkuppe. Da das Gespann bereits hinter der Kuppe fuhr, habe es der Kraftfahrer vermutlich zu spät bemerkt, um noch rechtzeitig bremsen zu können. Bei dem Zusammenprall verletzten sich der 48 Jahre alte Kutscher und zwei Fahrgäste im Alter von 11 und 43 Jahren schwer. Der Junge und die beiden Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Kraftfahrer blieb nach den Informationen der Polizei unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt. Zu den Details des Unfallhergangs und Ursachen ermittelt die Polizei noch.

Wegen 20 Euro zusammengeschlagen Bautzen. Ein 21-jähriger Mann ist am späten Freitagabend mitten in Bautzen zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 23 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg, als ihn am Theaterplatz/Ecke Seminarstraße drei Unbekannte ansprachen. Sie gaben vor, Geld wechseln zu wollen. Doch plötzlich schlugen sie den jungen Mann, stießen ihn zu Boden und nahmen ihm seine Geldbörse weg. Einer der Täter, die sich in Richtung Innenstadt entfernten, trat den 21-Jährigen auch noch. Als der Geschädigte, der leichte Verletzungen erlitt, kurz darauf in unmittelbarer Nähe sein Portemonnaie wiederfand, fehlten 20 Euro.

Fußgänger von Auto erfasst Wachau. Ein junger Mann wurde am Sonnabend im Wachauer Ortsteil Feldschlösschen von einem Auto erfasst und sehr schwer verletzt. Der 19-Jährige war gegen 21.30 Uhr zu Fuß am linken Fahrbahnrand an der Radeberger Straße (Staatsstraße 177) Richtung Seifersdorf unterwegs. Nach Zeugenaussagen war er mit großer Wahrscheinlichkeit Besucher eines Konzertes in Feldschlösschen an dem Abend. Nach den Informationen der Polizei sei der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Ein entgegenkommender 25-jähriger VW-Fahrer konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde über das Fahrzeug geschleudert und landete mitten auf der Fahrbahn. Ein Skodafahrer, der dem VW folgte, trat ebenfalls voll auf die Bremse, um den Fußgänger möglichst nicht zu überrollen. Dies gelang dem 31-jährigen Fahrer leider nur zum Teil. Er schleifte laut Polizei den am Boden liegenden Mann mit seinem Fahrzeug noch ein Stück auf der Fahrbahn entlang. Der 19-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und kam in eine Klinik. Der Schaden beim VW liegt bei etwa. 1000 Euro. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte die Staatsstraße wieder freigegeben werden.

Explosion in einem Glascontainer Bretnig. Durch einen lauten Knall wurden am Sonnabend gegen 22.15Uhr Anwohner auf der Bischofswerdaer Straße in Bretnig aufgeschreckt. Unbekannte hätten laut Polizei einen Polenböller gezündet und in einen Glascontainer geworfen. Die Detonation sei weit im Rödertal zu hören gewesen. Am Container rissen die Schweißnähte und es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und Reste der Pyrotechnik.

Nach Unfall einfach heimgegangen Milkel. Gegen einen Baum gefahren und dann einfach nach Hause gegangen ist eine 34-Jährige am frühen Sonntagmorgen. Laut Aussagen der Polizei war die Frau mit ihrem Auto zwischen Milkel und Lippitsch unterwegs. Gegen 2 Uhr kam die Frau mit ihrem Suzuki von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Unverletzt stieg die Frau aus und lief davon, ohne sich weiter um das Fahrzeug zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Als Polizisten sie wenig später zu Hause aufsuchten, ergab ein Alkoholtest 1,84 Promille. Der Schaden, der am Auto und am Baum entstanden ist, wird auf 10000 Euro geschätzt. Die 34-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Prügelei verhindert Großröhrsdorf. Wegen eines Streits wurde die Polizei am Freitag zu einem Einkaufsmarkt in Großröhrsdorf gerufen. Dort tranken auf dem Parkplatz mehrere Personen Alkohol. Mit steigendem Alkoholpegel gerieten die Leute offenbar so in Rage, dass Beobachter eine Prügelei befürchteten. Sie riefen die Polizei. Die trennte die Beteiligten. Zu einer Prügelei kam es nicht. Um das zu sichern wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Ein Mann wollte das nicht einsehen und wurde festgenommen.

Bei Rot auf die Kreuzung Königsbrück. Probleme die Lichtsignale einer Ampel zu deuten, hatte eine 39-jährige Opelfahrerin in Königsbrück. Sie verursachte einen schweren Unfall. Die Frau war am Sonnabend in den frühen Abendstunden auf der B97 in Königsbrück in Richtung Schwepnitz unterwegs. An der Ampel in Höhe der Kamenzer Straße verkannte sie die unterschiedlichen Lichtzeichen für die verschiedenen Fahrtrichtungen und beabsichtigte bei Rot auf die Kamenzer Straße abzubiegen. Zur gleichen fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Mitsubishi bei Grün in Richtung Laußnitz und kollidierte mit dem gerade abbiegenden Opel. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B97 war etwa vier Stunden gesperrt.

Warnbaken gestohlen Großröhrsdorf. Unbekannte Täter entwendeten am Sonnabendmorgen von einer Baustelle, die nach einem Wasserrohrbruch auf der Masseneistraße in Großröhrsdorf eingerichtet wurde, zwei Warnbaken inklusive Beleuchtung im Wert von etwa 200 Euro. Andere Warnschilder waren verschoben. Zu einer Beeinflussung des Fahrverkehrs kam es nicht, da sich die Baustelle auf einem wenig befahrenen Seitenweg befindet. Die Schilder konnten wieder ordnungsgemäß aufgestellt werden.