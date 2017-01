Bei Kollision schwer verletzt Auf der B 97 ist am Sonntagabend ein schwerer Unfall passiert. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Audi wurde bei einem Unfall auf der B 97 auf ein Feld geschleudert. © Christian Essler

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf die B 97 sind ein Mann schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem Audi gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße von Königsbrück in Richtung Schmorkau. In einer leichten Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Schmorkau kam er laut Polizei etwas zu weit nach links über die Fahrbahnmitte. In dem Moment kam ein VW Touran entgegen. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. In der Folge wurde der Audi auf ein Feld geschleudert.

Der Audi-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 66-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die B 97 war bis gegen 21 Uhr im Abschnitt zwischen Königsbrück und Schmorkau voll gesperrt.

Polizeibericht vom 30. Januar zurück 1 von 4 weiter Verdacht der Hehlerei Bautzen. Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei auf der A 4 bei Salzenforst ein in Richtung Görlitz fahrenden VW Passat mit Anhänger. Der 31-jährige Fahrer hatte sein Gespann mit 23 Fahrrädern sowie einem Elektro-Scooter beladen. Außerdem befanden sich am Anhänger die Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug. Da der Pole keinen Eigentumsnachweis für die Räder vorweisen konnte und eines der Bikes zur Fahndung stand, stellten die Polizisten die Ladung sicher. Der Ermittlungsdienst des Autobahnpolizeireviers ermittelt zum Verdacht der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Hehlerei. Starkstromkabel entwendet Radibor. Etwa 100 Meter Starkstromkabel sind in der Nacht zum Sonntag von einem Betriebsgelände im Ortsteil Luppedubrau gestohlen worden. Der Stehlschaden wurde gegenüber der Polizei mit etwa 10000 Euro angegeben. Einbruch in Keller Radeberg. In der vergangenen Woche sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Radeberger Flügelweg eingedrungen. Die Täter entwendeten aus einer Box zwei Bierkästen. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf etwa 15 Euro. Am Keller entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Sonntagsfahrverbot missachtet Bautzen. Am Sonntag kontrollierten Streifen des Autobahnpolizeireviers Bautzen auf der A 4 zwischen Dresden und Görlitz das Einhalten des Sonntagsfahrverbots. Insgesamt neun Berufskraftfahrer haben zwischen 5 und 15 Uhr die Autobahn mit über 7,5 Tonnen schweren Lkw befahren und damit das Verbot missachtet. Die Beamten untersagten den Fahrern bis 22Uhr die Weiterfahrt. Außerdem erwartet sie jeweils ein Bußgeld von 120 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Audi-Fahrers fest. Eine im Krankenhaus durchgeführte Blutentnahme wird Aufschluss darüber geben, ob der Mann tatsächlich alkoholisiert am Steuer saß. (szo)

