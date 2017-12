Bei Kampf um Parklücke umgefahren Ein Mann hat auf dem Marktplatz in Rothenburg einen Platz für eine Bekannte freihalten wollen. Doch das sah ein Lada-Fahrer anders.

Blick auf den Marktplatz in Rothenburg, wo der Unfall passierte. © André Schulze

Rothenburg. Auf der Jagd nach einem Parkplatz hat ein 52-jähriger Lada-Fahrer einen Mann in Rothenburg am Donnerstagmittag schwer verletzt. Wegen der Vorbereitung des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz mussten mehrere Fahrer ihre Autos umparken. Als ein 42-Jähriger für eine Bekannte einen Stellplatz freihielt, in dem er sich auf die Fläche stellte, sah ein 52-jähriger Deutscher rot, teilt die Polizei mit. Er fuhr mit seinem Lada in die Parklücke und den Mann um. Ohne sich dann um den Verletzten zu kümmern, machte er seine Besorgungen und fuhr später davon. Die Polizei wurde alarmiert und ermittelt nun zu der gefährlichen Körperverletzung. (szo/tc)

Links zum Thema Aus dem Polizeibericht vom Freitag

zur Startseite