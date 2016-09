Bei Kamenz entsteht Bestattungswald Bis zum Jahresende soll ein Betreiber gefunden werden. Doch für das neue Angebot gibt es nicht nur Zustimmung.

Die Kamenzer Stadträte haben sich für einen Bestattungswald ausgesprochen. © dpa

Die Kamenzer, die vor anderthalb Jahren über 900 Unterschriften für einen Bestattungswald sammelten, haben es geschafft. Der Stadtrat unterstützt sie mehrheitlich in ihrer Idee einer alternativen Bestattungsform zum Friedhof. Das wurde jetzt bei einer Sitzung deutlich. Die Stadtverwaltung hatte die Idee der Initiative in den vergangenen Monaten aufwendig geprüft. Sie suchte nach geeigneten städtischen Wäldern und fand sie in der Gemeinde Haselbachtal bei Reichenau. 30 Hektar Laubwald stehen dort zur Verfügung. Die Stadt will das Gelände als Bestattungswald verpachten. Dazu wird es eine Ausschreibung geben. Der Pächter, der bis Ende des Jahres gefunden werden soll, übernimmt die nötigen Aufgaben.

Die Idee des Bestattungswaldes kommt aber nicht bei allen gut an. Die Entscheidung im Stadtrat war knapp wie wahrscheinlich lange nicht mehr. Zehn Stadträte waren dafür, sieben dagegen, einer enthielt sich der Stimme. Die Zustimmung kam vor allem aus den Reihen der Linken. CDU, FDP und Vertreter der Wählervereinigung Kamenz zeigten sich hingegen skeptisch. Sie sorgten sich vor allem um den Fortbestand der Friedhöfe in der Stadt. „Was wird dann aus den Menschen, die sich nicht im Bestattungswald bestatten lassen wollen“, fragte Helga Schönherr (FDP). „Wir haben hervorragend in Ordnung gehaltene Friedhöfe. Ich halte es für gefährlich, wenn wir solche Alternativen schaffen.“ Die katholische und die evangelische Kirchgemeinde hatte sich zuvor kritisch geäußert. Sie begründeten ihre Ablehnung unter anderem damit, dass eine gut geschützte Grabstelle für die Trauerarbeit wichtig sei. Stadtrat Jörg Bäuerle (Wählervereinigung) bemängelte, dass Zahlen in dem Konzept, auf dem die Beschlussvorlage basiert, nicht mehr stimmen würden. So geht die Stadt von einem großen Einzugsgebiet aus, das Dresden, Großenhain und Bautzen umfasst. Vor Kurzem wurde aber ein Bestattungswald bei Moritzburg eingerichtet. Dieser sei in die Kalkulation der Wirtschaftlichkeit nicht einberechnet.

Die Befürworter glauben, dass die Vorteile überwiegen. Gräber im Wald müssen zum Beispiel nicht gepflegt werden. „Wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, dieses zusätzliche Angebot wahrzunehmen“, sagte Marion Junge (Die Linke). Thomas Lieberwirth aus derselben Fraktion ergänzte: „Allein die Friedwald GmbH hat schon 56 Friedwälder in Deutschland. Ich habe noch nirgends gelesen, dass Friedhöfe deshalb geschlossen wurden.“

zur Startseite