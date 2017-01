Bei Hörnitz führen Schneeverwehungen zu Sperrungen S 136 zwischen Bertsdorf-Hörnitz und Waltersdorf bleibt bis zum Montag gesperrt.

Symbolfoto © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Winterliche Straßenverhältnisse verbunden mit starkem Wind haben ab Sonnabendnachmittag dazu geführt, dass die Staatsstraße 136 von Bertsdorf-Hörnitz nach Waltersdorf gesperrt werden musste. Bis zu zwei Meter hohe Schneeverwehungen machten die Straße unpassierbar. Besonders uneinsichtige Kraftfahrer hätten jedoch die Verbotszeichen ignoriert, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit.

Diese Autofahrer befuhren den gesperrten Straßenabschnitt und blieben danach in den Schneewehen stecken. Ein Traktorfahrer hatte in der Nacht gegen 23 Uhr versucht, einen BMW aus den Schneewehen zu bergen. Der Traktorfahrer konnte lediglich den Fahrer des BMW retten. Das Auto musste in den Schneewehen zurückgelassen werden. Laut Auskunft der Straßenmeisterei bleibt die S 136 zwischen Bertsdorf-Hörnitz und Waltersdorf bis zum Montag gesperrt. (szo)

