Bei Gundermann gekramt Kaum eine Musik transportiert ein so unverfälschtes Ost-Gefühl. Am Sonnabend sind Lieder in Pirna live zu hören.

Patti Heidrich und Karsten Schützler sind das Duo Steinlandpiraten. © PR

Sie, Patti Heidrich, hat ihre Jugend mit bei Konzerten von Gerhard Gundermann verbracht. Er, Karsten Schützler, entdeckte Gundermann, als er schon etwas länger erwachsen war. Beide spielen in der Berliner Band unbekannt Verzogen und haben sich nun zum akustischen Duo Steinlandpiraten zusammengefunden, um sich den Liedern des 1998 verstorbenen Gerhard Gundermann zu widmen.

Am Pfingstsonnabend, ab 19.30 Uhr, geben die beiden Steinlandpiraten ein Konzert im Kunsthof Pirna-Mocketahl, der sich an der alljährlichen Pfingst-Aktion „Kunst: offen in Sachsen“ beteiligt. Am Pfingstsonnabend und Pfingstsonntag erwartet die Galerie im Kunsthof ab 11 Uhr Besucher, das Konzert ist klar der Höhepunkt des Wochenendes.

Die Lieder von Gundermann spiegeln die Zerrissenheit einer Ostgeneration, die sich scheinbar nie richtig selbst gefunden hat, wider. Heimatliebe, gepaart mit dem Bewusstsein, dass der Mensch seine Lebensgrundlage Natur selbst zerstört. Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit und gleichzeitig immer Auf-dem-Sprung-sein, das Gefühl des Ausgeliefertseins und dennoch der Glaube an die Freiheit.

In Konzertmitschnitten gekramt

Und doch versprühen Gundermanns Songs eine unbändige Lust auf Leben. Patti Heidrich und Karsten Schützler haben in Gundermann-Konzertmitschnitten gekramt und vieles Nichtveröffentlichtes ans Tageslicht gebaggert. Als Special Guest wird der Dresdner Liedermacher Whysker mit vertreten sein. Dahinter verbirgt sich der Musiker Willi Papperitz mit seiner erdigen und ehrlichen Musik sowie einer Stimme, die einen unwillkürlich an ein gutes Glas Whisky denken lässt. (SZ)

Kunst: offen im Kunsthof Mockethal am 3. und 4. Juni, ab 11 Uhr; Konzert des Berliner Duos Steinlandpiraten am 3. Juni, ab 19.30 Uhr; der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten. www.www.tonart-ev.com

Zur Pfingstaktion Kunst: offen gibt es viele weitere offene Ateliers und Kunstaktionen in der Region, ein Überblickwww.kunstoffeninsachsen.de

zur Startseite