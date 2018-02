Bei Glätte von der

Straße abgekommen

Seidewinkel. Winterliche Straßenverhältnisse wurden am Montagmorgen einem 59-jährigen Fahrer eines VW LT 32 zum Verhängnis. Der Mann war mit seinem Transporter auf der Kreisstraße unterwegs, als der Wagen offenbar aufgrund überfrierender Nässe plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der Lenker zog sich schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nur noch Schrott, der Sachschaden wurde auf rund 4 000 Euro beziffert.

Geblendet in den Gegenverkehr gefahren

Oßling. Ein 75-Jähriger wurde am Montagvormittag vermutlich so durch die Sonne an der Wittichenauer Straße geblendet, dass er den Kurvenverlauf nicht erkannte und in den Gegenverkehr geriet. So schildert es die Polizei iim Pressebericht. Der Ssangyong des Fahrers kollidierte mit dem Mitsubishi Carisma eines 74-Jährigen. Die 79-jährige Beifahrerin im Carisma verletzte sich leicht und wurde medizinisch betreut. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3 000 Euro geschätzt. (mu/US)

