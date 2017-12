Bei Glätte ins Schleudern geraten Weißenberg/Ohorn. Am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr geriet ein VW auf der Autobahn zwischen Görlitz und Bautzen bei Weißenberg ins Schleudern. Die 46-jährige Fahrerin kam erst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Polo an die Schutzplanken. Auch ein anderes Auto wurde bei der unkontrollierten Fahrt beschädigt. Es verletzte sich niemand. Der Schaden betrug etwa 4500 Euro. In Fahrtrichtung Görlitz kam eine 29-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Ford bei Ohorn ins Schleudern. Vermutlich verlor sie aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Mondeo. Auch hier wurde ein weiteres Auto unbeschädigt. Der Schaden belief sich auf etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Vor der Polizei geflohen Bautzen. Bereits am Freitagabend fiel ein 32-Jähriger durch sein aggressives Verhalten in einem Casino an der Tuchmacherstraße in Bautzen auf. Da er die Räume nicht verlassen wollte, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Der Störenfried ließ sich nicht auf ein beruhigendes Gespräch mit dem Beamten ein und schlug gegen einen Spiegel des Funkwagens. Als er die Flucht ergriff, holten ihn die Beamten schnell ein. Die Ordnungshüter legten dem Unruhestifter Handfesseln an und nahmen vorläufig fest. Uneinsichtig schlug und trat er dabei um sich und beleidigte die Polizisten. Ein hinzugezogener Notarzt wies den offenbar verwirrten Mann in ein Fachkrankenhaus ein. Der Schaden am Außenspiegel betrug etwa 200 Euro.

Auto völlig ausgebrannt Radeberg. Am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr brannte am Robert-Blum-Weg in Radeberg ein Opel Vivaro völlig aus. Die Feuerwehr eilte zum Geschehen, dennoch war der Wagen nicht mehr zu retten. Derzeit ist von einem technischen Defekt auszugehen. Der Schaden betrug etwa 10000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ohne Führerschein erwischt Großröhrsdorf. Die Polizei kontrollierte am Sonntagmittag gegen 11 Uhr in Großröhrsdorf einen 28-jährigen VW-Fahrer. Der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen. Wie sich herausstellte, hatte er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten die Weiterfahrt. Hinzukommt, dass sich auch die Halterin vermutlich strafbar machte, da sie offenbar gestattete, dass der 28-Jährige ihren Wagen fahren durfte.

Wohnung durchwühlt Bautzen. Kriminelle sind am Sonntag im Laufe des Tages in ein Haus am Theodor-Schütze-Weg in Oberkaina eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und nahmen zwei Handys im Wert von etwa 300 Euro mit. Außerdem richteten sie Schaden von etwa 350 Euro an.

Weihnachtsstern gestohlen Kamenz. In der Nacht zum Sonntag entwendeten Diebe in Jesau einen etwa 60 Zentimeter großen Herrnhuter Stern. Dieser war gelbfarben und an der Vorderfront eines Wohnhauses an der Elsteraue angebracht. Der Schaden betrug etwa 60 Euro.