Bei Florena läuft’s gerade wie geschmiert Im Waldheimer Werk der Beiersdorf AG wird auch sonntags gearbeitet. Der Grund ist allerdings nicht die Ostmarke.

2002 hat die Beiersdorf AG das ehemalige Florena-Werk in Waldheim übernommen. Nach außen hin und im Sprachgebrauch ist der Name geblieben. Die offizielle Firmenbezeichnung ist seitdem Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH. © Archiv/Dietmar Thomas

Sonntagsarbeit ist aktuell für die Mitarbeiter der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa), in der Region besser bekannt als Florena-Werk, angesagt. Das ist laut der Unternehmensspitze als gutes Zeichen zu werten. Im vergangenen Jahr herrschte im Waldheimer Werk selbst und auch in der Stadt große Unruhe bezüglich der unklaren Perspektive der BMWa, denn es gab nicht unerhebliche Einschnitte für die Mitarbeiter. Inzwischen soll sich die Auftragslage sehr positiv entwickeln. „Zur Stärkung des Standortes wurden seitens Beiersdorf tatsächlich einige Produkte nach Waldheim verlagert. Die Mengenplanung für 2017 liegt leicht über dem Vorjahr“, erklärte Konzernsprecherin Inken Hollmann-Peters auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Neu abgefüllt werden ihr zufolge Duschöle und Sonnensprays.

Weltneuheit vorgestellt

Seit einiger Zeit wird aufgrund der großen Nachfrage und „der Saisonalität im Sortiment“ in rollender Woche gearbeitet. „Speziell sind hier die hochautomatisierten Linien betroffen“, ergänzte die Pressesprecherin. Es laufen noch die Handcremes für die kalte Jahreszeit und bereits die Sonnensprays „für die kommende Urlaubssaison mit hoffentlich viel Sonne“ vom Band, so Inken Hollmann-Peters.

Bei der Bilanzpressekonferenz der Beiersdorf AG, zu der das Unternehmen am Mittwochvormittag geladen hatte, stellte Geschäftsführer Stefan F. Heidenreich eine Weltneuheit vor: „Mit dem ersten Sonnenschutz mit Kleidungsschutz der Marke Nivea Sun sollen künftig gelbe Flecken auf der Kleidung vermieden werden.“ Läuft dieses Produkt in Sachsen vom Band? „Nein. Es werden zwar einige Sonnenprodukte in Waldheim produziert, aber nicht die angesprochene Innovation“, so Konzernsprecherin Inken Hollmann-Peters auf Nachfrage.

Aufgrund der positiven Entwicklung sollen nach DA-Informationen wieder mehr Zeitarbeiter in Waldheim beschäftigt sein. Die Beiersdorf AG hält sich mit Aussagen bedeckt, bittet stattdessen um Verständnis dafür, „dass wir zu innerbetrieblichen Abläufen keine Aussagen machen können“.

Im vorigen Jahr hat Beiersdorf in der Waldheimer Produktionsstätte Stellen abgebaut. Die Wochenarbeitszeit der Angestellten war von 40 auf 36 Stunden gesenkt worden. Zudem wurde zwischen den Tarifparteien eine Nichtbesetzung frei werdender Stellen ausgehandelt. Kann nun also aufgrund der Auftragslage auf die Reduzierung der Wochenarbeitszeit ganz oder teilweise vorübergehend verzichtet werden? Nein. Inken Hollmann-Peters erklärte: „Die 2016 vereinbarten Regelungen zielen auf eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Waldheim ab. Wir halten weiterhin an diesen fest.“

Marke Nivea im Fokus

Die Beiersdorf AG zieht für das abgelaufene Geschäftsjahr eine positive Bilanz. 2016 verdiente das Unternehmen deutlich mehr als im Vorjahr: Der Jahresüberschuss legte um 8,4 Prozent auf 727 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 6,75 Milliarden Euro. Der Konzern möchte 2017 seine Marken jenseits des „Herzstücks“ Nivea voranbringen – und zwar alle, außer Florena. Vorstandschef Stefan F. Heidenreich nannte lediglich die Apotheken- und Drogerie-Marken Eucerin und Hansaplast, die teure Kosmetiklinie La Prairie sowie Tesa. „Außerhalb von Nivea tun wir uns schwer“, so Heidenreich. Das hat er nicht nur am Mittwoch in Hamburg gesagt, sondern bereits Ende des vergangenen Jahres auf DA-Anfrage. Vor allem die Ostdeutschen könnten sich mit „Florena“ identifizieren. Sie ist im Gegensatz zu Nivea eine rein deutsche Marke. Noch bis vor ein paar Jahren umfasste die Produktpalette nahezu alles von der Creme über Duschbad bis hin zum Shampoo, das Angebot ist indes begrenzt auf Gesichts- und Handcremes.

2002 hat die Beiersdorf AG das ehemalige Florena-Werk übernommen. 300 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. (mit dpa)

