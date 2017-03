Artikelempfehlung

Bei Florena läuft’s gerade

Waldheim. Zurzeit ist für die Mitarbeiter der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa), in der Region besser bekannt als Florena-Werk, Sonntagsarbeit angesagt. Das ist laut der Unternehmensspitze ein gutes Zeichen. Noch 2016 herrschte im Waldheimer Werk große Sorge darüber, wie es bei BMWa weitergehen wird. Inzwischen soll sich die Auftragslage sehr positiv entwickeln. „Zur Stärkung des Standortes wurden seitens Beiersdorf tatsächlich einige Produkte nach Waldheim verlagert. Die Mengenplanung für 2017 liegt leicht über dem Vorjahr“, erklärte Konzernsprecherin Inken Hollmann-Peters. Neu abgefüllt werden ihr zufolge Duschöle und Sonnensprays. Seit einiger Zeit wird aufgrund der großen Nachfrage und „der Saisonalität im Sortiment“ in rollender Woche gearbeitet. Es laufen noch die Handcremes für die kalte Jahreszeit und bereits die Sonnensprays „für die kommende Urlaubssaison mit hoffentlich viel Sonne“ vom Band, so Inken Hollmann-Peters. Bei der Bilanzpressekonferenz der Beiersdorf AG am Mittwoch stellte Geschäftsführer Stefan F. Heidenreich eine Weltneuheit vor: „Mit dem ersten Sonnenschutz mit Kleidungsschutz der Marke Nivea Sun sollen künftig gelbe Flecken auf der Kleidung vermieden werden.“ Läuft dieses Produkt in Sachsen vom Band? „Nein. Es werden zwar einige Sonnenprodukte in Waldheim produziert, aber nicht die angesprochene Innovation“, so Konzernsprecherin Inken Hollmann-Peters auf Nachfrage.Aufgrund der positiven Entwicklung sollen wieder mehr Zeitarbeiter in Waldheim beschäftigt sein. Die Beiersdorf AG hält sich mit Details bedeckt, bittet stattdessen um Verständnis dafür, „dass wir zu innerbetrieblichen Abläufen keine Aussagen machen können“.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/bei-florena-laeufts-gerade-3630789.html