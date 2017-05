Bei Edeka soll ein Fachmarkt entstehen Welche Produkte im künftigen Markt angeboten werden, ist noch geheim. Das Angebot soll aber die Stadt bereichern.

Auf dem Areal des Edeka-Marktes der Generationen an der Nordstraße in Hartha will Edeka einen Fachmarkt errichten. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden. Ob das gewollt ist, darüber entscheiden die Räte am Donnerstag. © Dietmar Thomas

Die Stadt soll einen neuen Fachmarkt auf dem Areal des Edeka-Marktes bekommen. Was sich genau dahinter verbirgt und welche Produkte angeboten werden, ist noch offen, so die Aussage eines Edeka-Projektmanagers. Der Markt soll das Angebot in der e Stadt bereichern.

Sind die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, könnte der Fachmarkt links neben der Einfahrt zum Edeka, von der Nordstraße kommend, entstehen. Doch um bauen zu können, muss der im Oktober 2011 beschlossene vorhabenbezogene Bebauungsplan „Edeka-Lebensmittelmarkt“ geändert werden. Zur Stadtratssitzung am Donnerstag, 11. Mai, entscheiden die Räte, ob sie eine Änderung anschieben wollen. Sie bekunden sozusagen den Willen, ob ein zusätzlicher Markt entstehen soll.

„Edeka möchte den bestehenden Markt um einen Fachmarkt erweitern“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Laut dem zentralen Versorgungskonzept der Stadt bestehe durchaus die Möglichkeit, dieses Vorhaben umzusetzen. Als der Plan 2011 für dieses Areal beschlossen wurde, sei eine weitere Gewerbeansiedlung kein Thema, so der Bauamtsleiter. „Jetzt hat sich die Möglichkeit für die Stadt aufgetan und wir sollten sie nutzen“, sagte Ronald Fischer.

Stimmen die Räte einer Änderung zu, beginnen die Planungen. Sind diese fertig, werden die Träger öffentlicher Belange, das sind zum Beispiel Versorgungsunternehmen für Wasser, Abwasser oder Strom, zu ihrer Meinung zum Vorhaben befragt. Sie können ihre Einwände dann innerhalb einer Frist geltend machen. Sind diese berechtigt, werden sie bei der Planung beachtet. Zum Schluss müssen die Räte und die Bauordnungsbehörde des Landratsamtes dem geänderten Plan zustimmen. „Wir rechnen damit, dass das Ende Oktober, Anfang November sein könnte“, so Fischer. Dann könnte gebaut werden.

Entstehen soll auf einem Teil der Parkplätze ein ebenerdiger Markt. „Wenn diese wegfallen, ist das kein Problem, da es auf dem Areal bisher ein Überangebot an Parkmöglichkeiten gibt. Auch bei einer weiteren Ansiedlung würden die dann noch vorhandenen Plätze ausreichen“, so Fischer.

