Bei der Supermarkt-Bank gibt es nur 200 Euro Sparkassenkunden in Döbeln Nord, Ost und West bekommen wieder Geld. Einschränkungen bleiben.

Maximal 200 Euro pro Tag kann Kathrin Dittrich im Supermarkt Förster in Döbeln Nord an Kunden der Sparkasse auszahlen. Das ist manchen Leuten zu wenig. Auch fehlt ihnen der Kontoauszugsdrucker und der Überweisungsterminal. © André Braun

Der Service der Sparkasse wird immer weniger. Das empfinden jedenfalls viele Kunden, die in Döbeln Nord, Ost und West wohnen. Ende September vergangenen Jahres wurden dort die Filialen des Kreditinstituts geschlossen. Während die Kunden in Döbeln Nord seit Anfang Oktober im Supermarkt Förster Geld abheben konnten, standen die Kunden in Ost und West bis Mitte Dezember vor verschlossener Tür. Denn die Sparkasse hat die Filialen an der Unnaer- und der Weststraße aus Kostengründen zu SB-Standorten umbauen lassen. Wer Geld brauchte, musste in dieser Zeit in die Hauptfiliale in der Innenstadt.

Mehr als Geld gibt es aber jetzt an keinem der drei Standorte. Dabei ist der Betrag, den sich die Kunden im Supermarkt Förster mit EC-Karte und PIN auszahlen lassen können, auch noch auf 200 Euro pro Tag begrenzt. Das Verfahren ist zwar gebührenfrei und unkompliziert, da die Auszahlung nicht mit einem Einkauf gekoppelt sein muss, „aber die Höhe des Betrages reicht vielen Kunden nicht“, sagt Marktleiterin Kathrin Dittrich. Vor allem ältere Menschen würden oft gern mehr abheben, so dass ihr Bargeld dann für einen ganzen Monat reicht.

Durch die Schließung der Sparkassenfilialen in Döbeln Nord hat der Supermarkt Kunden verloren. Aber auch in Döbeln Ost und West sind außerdem die Überweisungsterminals und die Kontoauszugsdrucker weggefallen. „Die Bereitstellung weiterer Selbstbedienungstechnik ist in den genannten Orten nicht vorgesehen“, erklärt Kati Dugas vom Vertriebsmanagement der Sparkasse, auf eine entsprechende Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Die Kunden hätten derzeit drei Möglichkeiten, um an Kontoauszüge zu gelangen: Zum einen können sie im elektronischen Postfach zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung dafür ist ein Online-Banking-Teilnehmervertrag. „Haben Kunden bei der Nutzung des kompletten Online-Banking-Angebotes Bedenken wegen eines Missbrauchs, kann der Vertrag auch ausschließlich auf Leserechten basieren. Damit können die Kontoauszüge abgerufen werden“, erklärt Kati Dugas. Weitere Banking-Funktionen sind dabei ausgeschlossen.

Zum Zweiten können die Auszüge innerhalb von drei Monaten an einem der Kontoauszugsdrucker in der Hauptfiliale am Erich-Heckel-Platz ausgedruckt werden. Dies könne mit einer Fahrt zum Einkaufen oder zu Behörden verbunden werden, schlägt die Vertriebsmitarbeiterin vor. Als Drittes können die Auszüge dem Kunden auch per Post zugeschickt werden. „Dabei ist jedoch mit höheren Kosten durch das notwendige Porto zu rechnen“, so Kati Dugas. Außerdem bietet sie an, dass in einem individuellen Gespräch mit dem Kunden, die für ihn optimale Lösung ermittelt werden könne.

Zwei der Möglichkeiten gelten auch für die Überweisungen: das Online-Banking und der entsprechende Terminal in einer Filiale, in der es einen solchen noch gibt. An der Höhe des Betrages, der im Supermarkt Förster ausgezahlt werden kann, werde sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Das habe mit der Sicherheit für den Markt und die Kunden zu tun, so Kati Dugas.

