Bei der Pilzsuche verlaufen Mit einem Großaufgebot suchen Polizei und Rettungsdienste eine ganze Nacht lang nach einem 62-Jährigen.

© Uwe Soeder

Eine ganze Nacht lang haben Polizei und andere Rettungskräfte nach einem 62-Jährigen gesucht, der Donnerstagnachmittag nicht von der Pilzsuche zurückgekehrt ist. Als die Mann aus Preititz auch am Abend noch verschwunden blieb, informierte seine besorgte Ehefrau die Polizei. Ein spezieller Fährtenhund begann seine Suche, auch die Rettungshundestaffel Sachsen-Ost wurde alarmiert. Die ganze Nacht über suchten mehrere Streifen und Hunde in den ausgedehnten Waldstücken rund um das Malschwitzer See- und Spreegebiet nach dem 62-Jährigen. Sie fanden zwar das Fahrrad und den Pilzkorb des Mannes, von ihm selbst aber fehlte jede Spur. Am Freitagmorgen war es dann die Ehefrau selbst, die Entwarnung geben konnte. Der Gesuchte war zwischenzeitlich zu Fuß nach Hause gekommen.

Auch in Zeißholz und Ralbitz-Rosental musste die Polizei am Donnerstag vermisste Pilzsammler suchen. Deshalb raten die Beamten, wichtige Grundregeln zu beachten. So sollte nur in bekannten Arealen gesammelt werden – am besten auch nicht allein. Das geladene Handy gehört in die Tasche. Außerdem sollten Pilzsammler nicht die Zeit aus dem Blick verlieren. Damit lassen sich Polizeieinsätze vermeiden. (SZ)

