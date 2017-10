Kommentar Bei der Impfe geht’s um Geld Peter Redlich zu den Unstimmigkeiten über den Drei- oder Vierfachschutz bei der Grippeschutzimpfung

Natürlich ist ein Vierfachimpfschutz besser als ein Dreifachschutz. Das sagt ja schon der Name. Aber nicht jeder bekommt den Besseren, jedenfalls nicht von der Kasse bezahlt. Zweiklassenmedizin?

Eher, Zweipatientenmedizin. Dem Mehr-kranken-Patienten darf der Arzt die bessere Impfung verabreichen, dem normalen nicht – wenn er nicht Gefahr laufen will, die Differenz selbst bezahlen zu müssen. Das ärgert Ärzte wie Patienten. Die einen, weil sie das jedes Mal begründen müssen, falls einer nachfragt. Die anderen, weil sie eben zumeist auch den besseren Schutz hätten.

Wer ist eigentlich schuld an dem Dilemma? Die Ärzte verweisen auf die Kassen und deren Rabattverträge. Die erinnern sich an die Empfehlung der Politiker vor Jahren, doch solche Verträge abzuschließen, damit die Kassenbeiträge dafür nicht steigen müssen. Und wer noch ein wenig tiefer schaut, der sieht, dass die Preise letztlich von den Herstellern bestimmt werden. Die obendrein nicht selten noch eine Monopolstellung haben.

Was lernt der normale Hausarztbesucher daraus? Es geht, genau betrachtet, ums Geld. Wichtig ist allerdings, und da sind sich alle von Arzt bis Kasse einig: Grippeschutz in jedem Fall impfen lassen – egal ob drei- oder vierfach. Wer über Jahre einen Grundschutz aufgebaut hat, ist am sichersten geschützt. Denn welche drei oder vier oder gar fünf Viren in diesem Winter anmarschieren, das weiß vorher keiner mit Sicherheit.

