Bei der Feuerwehr geht’s langsam bergauf Mit einer Löscheimer-Aktion machte die Dohnaer Feuerwehr auf den Personalnotstand aufmerksam. Seither hat sich etwas getan – aber nicht viel.

Die Dohnaer Feuerwehr muss ausrücken, wenn es wie hier in Heidenau im August auf einem Feld brennt. Doch der Nachwuchs fehlt, weswegen die Dohnaer im Frühjahr eine Löscheimer-Aktion gestartet hatten. © Archivbild/Marko Förster

Mit der öffentlichkeitswirksamen Löscheimer-Aktion machte die Dohnaer Feuerwehr im Frühjahr in einigen Ortsteilen auf ihre prekäre personelle Situation aufmerksam. Die Aktion, bei der Plastikeimer mit Informationen zur Feuerwehr vor die Häuser gestellt worden, sollte Einwohner zum Mitmachen bewegen und animieren. Riesige Erwartungen hatten die Feuerwehren nach den Erfahrungen anderer nicht, aber man sah es als Chance. Das Resultat ist aber in der Tat sehr mager: Lediglich in Borthen sei ein Feuerwehrmitglied nach der Aktion dazugekommen, sagt Stadtwehrleiter Mirko Osterland. Durch andere glückliche Umstände konnte jedoch in Gorknitz und Borthen jeweils ein Aktiver aufgenommen werden. „Es geht in ganz, ganz kleinen Schritten aufwärts“, sagt Osterland.

Links zum Thema Feuerwehr in Atemnot

Ob die Eimeraktion demnächst in weiteren Dohnaer Ortsteilen durchgeführt wird, soll der Stadtwehrverband in Kürze entscheiden. (SZ/sab)

zur Startseite