Bei der Fähre hat der Sommer schon begonnen Mit der Personenfähre kann jetzt wieder zeitiger und länger übergesetzt werden. Die Wagenfähre bleibt am Ufer.

Für die Personenfähre Niederlommatzsch gelten jetzt andere Fährzeiten. © Claudia Hübschmann

Für die Personenfähre zwischen Niederlommatzsch und Diesbar-Seußlitz gelten seit Anfang des Monats neue Fährzeiten. Grund ist, dass am 1. März der Sommerfahrplan in Kraft trat. Demnach können nun bis zum 31. Oktober Fahrgäste mit dem Schiff von Montag bis Freitag von 5.30 bis 19 Uhr die Elbe überqueren. Sonnabends, sonntags und an Feiertagen sind die Fährzeiten von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 20 Uhr. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Meißen als Betreiber mit. In Diesbar führen Weinwanderwege zu großartigen Aussichtspunkten. Traditionelle Weinlokale laden ebenso ein wie drei familiäre Weingüter. Mit der Buslinie 407 gelangt man nach Meißen. In Niederlommatzsch befindet sich in unmittelbarer Nähe der Elbepark Hebelei. Das acht Hektar große Erlebnisareal bietet über 100 Tieren ein Zuhause und Kindern Gelegenheit zum Streicheln und Spielen. Eine Einzelfahrt mit der Elbfähre kostet für Erwachsene 1,50 Euro, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen einen Euro. Hin- und Rückfahrt kosten für Erwachsene zwei Euro, für Kinder 1,50 Euro. Es gibt auch Zehnerkarten für Erwachsene zu neun Euro und für Kinder zu sechs Euro. Eigentümer der Personenfähre ist die Gemeinde Diera-Zehren, Betreiber die Verkehrsgesellschaft Meißen. Weiterhin am Ufer bleibt hingegen die Wagenfähre zwischen Niedermuschütz und Kleinzadel. Der Betrieb wurde aus Kostengründen eingestellt. Die Gemeinde sucht einen neuen Betreiber. Fündig wurde sie bisher nicht. (SZ/jm)

