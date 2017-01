Bei der Eisrettung zählt jede Sekunde Wasserwacht und Feuerwehr trainieren den Ernstfall. Wer keine Frostbeule ist, kann selbst ins Wasser steigen.

Wenn eine Person im Eis einbricht, zählt jede Sekunde. © Sebastian Schultz

Im Winter betreten immer wieder Fußgänger oder Schlittschuhfahrer zugefrorene Gewässer. Dabei ist das Eis oft nur wenige Zentimeter dick. „Die Eisflächen sind trügerisch und die Gefahren werden oft unterschätzt. Schnell können Personen, die sich auf das Glatteis wagen, einbrechen“, sagt Mandy Ogiermann vom DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen.

Damit die Rettungskräfte auf derartige Situationen gut vorbereitet sind, wird am Sonntag, 29. Januar, ein öffentliches Training durch die Wasserwacht Döbeln-Hainichen des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Dazu sind auch Freiwillige Feuerwehren verschiedener Orte eingeladen. Denn das Vorgehen in solch einer Situation birgt viele Gefahren für die Retter und muss entsprechend geübt werden. „Auch für jeden Zuschauer werden lohnenswerte Hinweise vermittelt, wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte“, so Mandy Ogiermann. Bei den simulierten Notfällen wird unter anderem eine ins Eis eingebrochene Person, die zusätzlich unter die Eisdecke geraten ist, vom Beckengrund heraufgeholt und aus dem eisigen Wasser gerettet.

Für Mutige und Freunde des Eisbadens wird im Anschluss im etwa einen Meter tiefen Flachwasserbereich die Eisfläche geöffnet. Damit es den Gästen beim Zuschauen nicht zu kalt wird, werden Glühwein und heißer Tee sowie Gegrilltes angeboten. Den Besuch im Freibad können die Zuschauer möglicherweise auch mit einem Sonntagsspaziergang und dem Besuch des Kamelienhauses verbinden. Die Zufahrt zum Wolfstal ist wie in den Sommermonaten über Seifersdorf möglich.

Bei der Eisrettung kommt es auf jede Sekunde an. Viel mehr als 20 Sekunden würden kaum bleiben, sagte ein Experte dem Döbelner Anzeiger. Das Atmen würde schon nach dem Schock des kalten Wassers enorm schwer fallen. In fließenden Gewässern sei eine Rettung fast unmöglich. Die Strömung treibt das Opfer vom Loch weg. (DA/sol/rt)

Öffentliches Training der Wasserwacht: 29. Januar, 13.10 Uhr, Freibad Roßwein, anschließend Eisbaden

