Bei den wendischen Osterreitern sind auch Frauen hoch zu Pferde Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Osterfestes. In der Niederlausitz gibt es vielerorts überraschende Besonderheiten.

Sorbische Ostereier. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Cottbus. Der Osterhase lockt am Wochenende zu Veranstaltungen in die Niederlausitz. Los geht es am Karfreitag mit dem traditionellen Ostereiermarkt im Schloss Spremberg, der von 10 bis 17 Uhr stattfindet. „Zur großen Schau der bunten Ostereier im Festsaal haben sich bereits über 30 Volkskünstler aus der Ober- und Niederlausitz angemeldet“, sagte Museumschef Eckbert Kwast.

Musik zur Sterbestunde Jesu gibt es in der benachbarten Kreuzkirche um 15 Uhr, und zum großen Ostersingen mit sorbischen Trauerliedern wird am Karfreitag, 16 Uhr), in die Kirche im Storchendorf Dissen eingeladen.

Der Ostersonnabend steht im Zeichen der Osterfeuer. Die größten der rund Tausend „Scheiterhaufen“ sollen wieder in den Cottbuser Stadtteilen Groß Gaglow und Sielow sowie an der Wendenkönigsstraße im Spreewaldkurort Burg und in Werben brennen. Mehrere Tausend Besucher erwartet 14 Uhr der Kahnfährverein „Flottes Rudel“ zum österlichen Anstaken mit Fruchtbarkeitsgöttin „Liuba“ in der Spreewaldstadt Lübben auf der Lindenstraße. Bereits zu früher Stunde will der Bläserchor der Kreuzkirchengemeinde Spremberg am Ostersonntag, ab sieben Uhr, die musikalische Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu überbringen. „Erklingen wird sie unter anderen auf dem Spremberger Kirchplatz und anschließend in den Ortsteilen Graustein, Schönheide, Lieskau, Reuthen und Türkendorf“, sagte der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Alexander Adam, der SZ. Die wendischen Osterreiter überbringen am Ostersonntag, ab zehn Uhr, die Osterbotschaft im Spreewald. Über 30 Reiter ziehen bei der stillen Prozession von der Kirche in Zerkwitz bei Lübbenau durch die umliegenden Spreewalddörfer. Die Osterreiter verteilen bei der 20 Kilometer langen Tour grüne Hoffnungssträuße und Osterkrüge.

Am Ostermontag, zehn Uhr, werden von den Osterhasen und dem Wappentier „Otti“ mehr als 5 000 Ostereier im Cottbuser Spreeauenpark versteckt. Es gibt Wettkämpfe für die Kinder wie Eierlaufen, Sackhüpfen und das Waleien. Mit Fahrten steht auch die Cottbuser Parkeisenbahn an den Feiertagen erstmals wieder unter Dampf. Die auch als „Puffer-Billy“ bekannte und aus Weißwasser stammende Brigadelok tourt bei den Sonderfahrten über die 3,2 Kilometer lange Strecke vom Bahnhof Sandower Dreieck fast bis zum Pückler-Park in Branitz. Am Ostersonntag und Ostermontag wird jeweils ab elf Uhr in Burg zu Kahnfahrten mit dem Osterhasen eingeladen. Los geht es am Bootshaus Rehnus in der Waldschlösschenstraße.

