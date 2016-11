Bei den Tanzwochen wird es ernst In der Arena ist am Wochenende schon einiges los. Davon bekommen Besucher allerdings kaum etwas mit.

Bei der Tanz-WM im vergangenen Jahr hatten die Stylisten alle Hände voll zu tun. Hinter den Kulissen im Backstage-Bereich der Arena machten sich die Teams für ihren Auftritt bereit. © Klaus-Dieter Brühl (Archiv)

Noch herrscht in Riesa die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Doch schon am Montag wird sich das ändern. Dann nämlich beginnt die Weltmeisterschaft im Showdance mit Hunderten Tänzern aus aller Welt. Aber in der Sachsenarena ist schon am Wochenende einiges los: Da werden die letzten technischen Vorbereitungen getroffen, um die Halle für die 20. Auflage der Tanzwochen einzurichten. Sonntagvormittag werden die Wettkampfrichter gebrieft.

Am Nachmittag kommen dann die ersten Mannschaften aus dem In- und Ausland an, um sich für Unterkünfte und Akkreditierungen anzumelden. Übernachten werden die Gäste wieder in Pensionen und Hotels in und um die Sportstadt.

In der Woche von Montag, 21. November, bis Sonnabend, 26. November, laufen die IDO Showdance-Weltmeisterschaften. Ab dem 29. November tanzen dann die besten Stepptänzer der Welt um die Meisterschaftskrone. Die Tanzwochen enden am Sonnabend, 3. Dezember, mit dem großen Finalabend im Tapdance. Insgesamt werden mehr als 3 500 Sportler erwartet. (SZ)

Tagestickets für zehn Euro und Kombitickets für 25 Euro sind in der Riesa-Information, im SZ-Treffpunkt und an allen weiteren CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich.

zur Startseite