Bei den Mannschaften ist es hinter der Spitze ganz eng Die Umfrage nach den Sportlern des Jahres in Niesky und Weißwasser geht auf die Zielgerade. Online ist die Beteiligung hoch, Tippscheine sind nur wenige da.

Noch knapp zwei Wochen, dann endet die Umfrage nach den populärsten Sportlern des Jahres in Niesky und Weißwasser. Während online fast 1 400 ihre Stimme abgegeben haben, liegen nicht einmal 50 aus der Zeitung ausgeschnittene Tippscheine in unserer Redaktion vor. Alle, die also auf dem guten alten Papierweg für ihre Favoriten abstimmen wollen, seien an dieser Stelle noch einmal aufgerufen, das auch zu tun. Bis Montag, den 6. März, ist noch Zeit.

Der Zwischenstand nach mehr als vier Wochen zeigt, dass sich das Mitmachen lohnt und Verschiebungen in der Platzierung der Sportler durch wenige Stimmen möglich sind. Das zumindest sagt das bisherige Ergebnis der Online-Abstimmung. Wir verraten an dieser Stelle ein paar Trends, allerdings nicht die Namen einzelner Sportler oder Mannschaften, um die Abstimmung nicht zu beeinflussen.

Bei den Frauen liegen zwei deutlich vorn, in den Kampf um Platz drei können alle anderen weiter eingreifen. Bei den Männern haben wir vorn jetzt einen Zweikampf, dahinter streiten drei um den dritten Platz. Bei den Mannschaften führt eine zwar weiterhin klar, dafür ist aber der zweite Platz für alle anderen noch erreichbar. Wie das Ergebnis der Tippscheine (siehe rechts) das Umfrageergebnis beeinflusst, wissen wir nicht. Hier zählen wir erst nach dem Einsendeschluss aus.

Es ist das zweite Mal, dass bei der gemeinsam von Kreissportbund, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Sächsischer Zeitung veranstalteten Umfrage die Abstimmung auch online möglich ist. Wichtig: Auch online darf man nur einmal abstimmen. Alle weiteren Modalitäten zur Umfrage finden Sie in der Spalte rechts.

So wird abgestimmt

Ausgefüllte Tippscheine an: Sächsische Zeitung Niesky, Zinzendorfplatz 16, 02906 Niesky.

In die Wertung kommen nur Original-Tippscheine. In jeder der drei Kategorien kann genau ein Kreuz gemacht werden. Mehrere Kreuze in einer Kategorie führen dazu, dass dieser Tipp ungültig wird. Kopien oder Sammellisten werden nicht akzeptiert.

Auch online ist die Wahl möglich. Sie können unter der Adresse szlink.de/sportlerniesky abstimmen.

Einsendeschluss ist der 6. März (beim Brief zählt der Poststempel).

Geehrt werden die Sportler auf dem Sportlerball am 18. März 2017 im Bürgerhaus Niesky. Karten inclusive Buffet und Rahmenprogramm kosten im Vorverkauf 22 Euro, es gibt sie bei Sport Vetter, später 25 Euro. Kartentelefon: 03581 750080

zur Startseite