„Bei den Leinentagen gibt’s nichts von der Stange“ Schlossleiterin Ines Eschler über Rammenaus Jahreshighlight, Messe-Neuheiten und die Eintrittspreise.

Mehrere tausend Besucher werden am Wochenende zu den 22. Internationalen Oberlausitzer Leinentagen im Barockschloss Rammenau erwartet. Auch wer zum Gästestamm gehört, darf sich auf Neues freuen, sagt Schlossleiterin Ines Eschler.

Frau Eschler, 40 der rund 200 Händler und Textildesigner präsentieren sich am Wochenende zum ersten Mal in Rammenau. Worauf dürfen die Besucher besonders gespannt sein?

Die neuen Händler stehen durchweg für ein hochwertiges Angebot. Dazu gehört zum Beispiel eine Mantelmanufaktur aus Nürnberg. Wir präsentieren in Rammenau zum ersten Mal Plauener Spitze. Aus Leipzig kommen ein Modeatelier mit kreativen Designideen aus edelstem Leinen, eine Lederwarenmanufaktur und eine Filzwerkstatt, aus Mühlhausen sehr hochwertiger Schmuck, um nur einiges zu nennen.

Steht hinter dieser Auswahl auch der Anspruch, die Leinentage wertiger zu machen?

Wir verfolgen dieses Konzept bereits seit zwei Jahren. Im Grunde möchten wir die Leinentage auf ihren Ursprung zurückführen, indem wir den Naturstoff Leinen, hochwertiges Textildesign und altes Handwerk wieder stärker in den Blickpunkt rücken. In der Vergangenheit ist das Konzept etwas verwässert, indem auch andere, teilweise nicht so hochwertige Produkte aufgenommen wurden. Jetzt liegt der Schwerpunkt wieder auf Textildesign, Accessoires und Schmuck, und zwar auf Erzeugnisse, die individuell und in eigener Werkstatt bzw. Manufaktur angefertigt werden. Bei den Leinentagen gibt’s nichts von der Stange. Bei den Händlern kommt dieses Konzept sehr gut an. Das werden auch die Modenschauen zeigen. Über 120 Modelle wurden dafür eingereicht. Das ist etwa doppelt so viel wie in den vergangenen Jahren.

Wieviele Bewerbungen gab es für die rund 200 Standplätze?

Wir führen darüber keine Statistik. Wir wählen unter den Bewerbern diejenigen aus, die am besten in das neue Konzept passen. Die Leinentage beschäftigen uns das ganze Jahr. Verträge werden deshalb auch übers Jahr verteilt geschlossen.

Der Leinenmarkt im Überblick zurück 1 von 4 weiter Der Markt Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Im gesamten Gelände, einschließlich Schloss, Wirtschaftshof und großen Teilen des Parks, präsentieren sich rund 200 Händler. Ein Höhepunkt der Leinentage sind die Modenschauen. Sie beginnen am Sonnabend um 15 und am Sonntag um 14 Uhr auf der Bühne im Park. Das Programm Zwei Bühnen werden aufgebaut. Zu den Akteuren gehören unter anderem das Polizeiorchester des Freistaates (Sonnabend 11 Uhr), die Dresdner Bigband 50plus (Sonntag 10.30 Uhr), The Mockingbird Men mit irischer Volksmusik (Sonntag 16.30 Uhr) sowie mehrere Liedermacher an beiden Tagen. Die Stars auf der Bühne dürften am Sonnabend die Schlager- und Countrysängerin Linda Feller und am Sonntag Bluessänger Thomas Stelzer sein – Beginn jeweils 16.30 Uhr. Etikette bei Hofe mit dem Ensemble Les danseurs de Sans Souci sind am Sonnabend 14 und 16 Uhr und am Sonntag 13 und 15 Uhr im Spiegelsaal zu erleben. Für die Kinderbeschäftigung sorgt der Bischofswerdaer Verein Chamäleon KultTour. Außerdem gibt’s eine Hüpfburg. Eintrittspreise Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt, für Kinder zwischen sieben und 15 Jahren kostet das Ticket zwei Euro. Anreise und Parken Ausgeschilderte Wiesen am Schloss sind fürs Parken freigegeben (zwei Euro Gebühr) – Zufahrt über die Fichtestraße, die zur Einbahnstraße wird. Ab Bischofswerda fährt ein Shuttlebus – Abfahrt am Bahnhof zur vollen Stunde von 10 bis 17 Uhr. Letzte Rückfahrt 17.45 Uhr ab Erbgericht. www.barockschloss-rammenau.com

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Teilnehmer aus?

Zum einen legen wir darauf wert, dass es Handwerker bzw. Manufakturen sind, die individuell produzieren. Zum anderen geht es uns ums traditionelle Handwerk. Seit Jahren ein fester Programmteil sind die Präsentationen „Vom Flachs zum Leinen“. Außerdem zeigen zahlreiche Handwerker ihr Können. Aus Tschechien kommt ein Papierschöpfer. Sein Handwerk hat zwar mit Leinen nichts zu tun, aber in diesem Fall sind wir den Kompromiss gern eingegangen. Er wird im Park eine richtige kleine Werkstatt aufbauen und den Besuchern zeigen, wie früher Papier geschöpft wurde.

Wie international sind die Oberlausitzer Leinentage?

Zu uns kommen Händler nicht nur aus dem ganzen Bundesgebiet, sondern auch aus Polen, Tschechien, Österreich, Litauen, Russland, der Schweiz und Irland. Auch bei den Besuchern spüren wir seit einigen Jahren ein wachsendes Interesse in Tschechien und Polen. Wir werben über Partner in beiden Nachbarländern.

Was bedeuten die Leinentage als Wirtschaftsfaktor für die Region?

Sie kurbeln vor allem den Tourismus an. Hoteliers, Pensionsbetreiber, Vermieter von Ferienwohnungen und Gastwirte bis nach Bautzen profitieren von den Gästen. Nicht nur von den Händlern, auch von Besuchern, die zu den Leinentagen kommen, oft aber noch ein paar Tage bleiben, um die Region kennenzulernen. Fürs Barockschloss Rammenau sind sie die größte Veranstaltung mit den meisten Besuchern im Jahr. In den vergangenen Jahren waren es im Schnitt jedes Mal 8 000. Das sind rund 15 Prozent unserer Jahresbesucher.

Es gibt Besucher, die halten die Eintrittspreise für zu hoch.

Vereinzelt hören auch wir diese Kritik. Dann erklären wir, warum wir diese Preise für angemessen halten. Wir bieten einen hochwertigen Markt, den Sie in ganz Deutschland kein zweites Mal finden. Hinzu kommt das Gesamtpaket mit Programmen auf zwei Bühnen, Schauvorführungen, Kinderprogramm, kulinarischen Angeboten und vielem mehr.

Für Sie sind es die fünften Leinentage, die Sie mit Ihren Mitarbeitern organisieren. Wo wollen sie mit der Veranstaltung in den nächsten Jahren hin?

Die Zukunft der Leinentage liegt darin, Hochwertiges und Exklusives zu bieten. Wir werden diese Tendenz gemeinsam mit den Händlern weiterentwickeln. Eine der Ideen ist, künftig eventuell Fachvorträge für die Händler anzubieten.

