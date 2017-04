„Bei den Grünen sind wir wegen der AfD“ Diana Klaus-Metzner ist die neue Chefin des Stadtvorstandes Görlitz, ihr Mann der Finanzer. Dabei sind sie noch neu in der Partei.

Die Neuen vom Stadtvorstand der Bündnisgrünen in Görlitz: Chefin Diana Klaus-Metzner und ihr Mann Alexander Klaus teilen ihre Wohnung nicht nur mit einer Katze, sondern auch mit vier Töchtern. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Das ist mal eine steile Karriere: Erst im Oktober sind Diana Klaus-Metzner und ihr Mann Alexander Klaus bei den Bündnisgrünen eingetreten. Und seit voriger Woche ist sie die neue Vorsitzende des Stadtvorstandes, er der Schatzmeister. „Anfangs war es nicht das Ziel, ein Amt auszufüllen“, sagt sie. Dann seien sie so herzlich aufgenommen worden, dass der Wunsch wuchs, mehr als „nur“ Mitglieder zu sein. Der bisherige Vorsitzende Joachim Schulze konzentriert sich auf die Bundestagswahl, wollte seinen Posten deshalb abgeben. „Und jetzt sind wir stolz, den Vorstand verjüngt zu haben“, sagt Diana Klaus-Metzner.

Jugend ist ohnehin ein zentrales Thema für die 44-Jährige und ihren 35-jährigen Mann. Das liegt nicht unbedingt daran, dass sie – trotz ihres Alters – Studenten sind. An der Berufsakademie (BA) in Bautzen studieren sie öffentliche Wirtschaft und Verwaltung – und haben dort Kommilitonen und sogar Dozenten, die jünger sind als sie. „Aber nicht nur“, sagt Alexander Klaus: „Die Studenten sind zwischen 18 und über 50, da fallen wir gar nicht auf.“ Außerdem ist das BA-Studium so aufgebaut, dass sie 50 Prozent der Zeit in einer Praxiseinrichtung verbringen. Bei ihm ist es das Deutsche Rote Kreuz (DRK), bei ihr das Gerhart-Hauptmann-Theater.

Mit Jugend sind sie aber auch zu Hause konfrontiert: Sie haben vier Töchter. Die älteren sind 18 und 16 Jahre alt, sie stammen aus der ersten Ehe von Diana Klaus-Metzner. Die gemeinsamen Zwillinge sind erst elf Jahre jung. Und über die Kinder haben sie auch Kontakt zu anderen Jugendlichen. Das ist ein Hauptziel ihrer Parteiarbeit: „Wir wollen die Grüne Jugend in Görlitz wieder aufleben lassen“, sagt sie. Jugendliche brauchen schließlich Raum, in dem sie sich entfalten können – und da seien die Bündnisgrünen ein guter Platz. Den ersten Erfolg können sie sogar schon verbuchen: Der 18-jährige Abiturient Timon Conrad ist mit ihnen zusammen in den Stadtvorstand gewählt worden. Wenn junge Leute in Görlitz eine Plattform haben, dann bleiben sie auch in der Stadt oder kehren nach dem Studium hierher zurück, davon ist Diana Klaus-Metzner überzeugt.

Sie und ihr Mann haben ihr Leben lang grün gewählt. Für ein parteipolitisches Engagement aber fehlte meist die Zeit. Kein Wunder: Beide haben bewegte Biografien. Er ist in Bernstadt aufgewachsen, hat im Erzgebirge Abitur gemacht, war dann zwölf Jahre Offizier in Cham im Bayrischen Wald und machte in der Nähe schließlich eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer. Sie stammt aus dem Fichtelgebirge in Oberfranken, ist gelernte Anwaltsgehilfin und mit ihrem ersten Mann in den Bayrischen Wald gezogen. Bier spielt auch bei ihr eine Rolle: Sie ist Diplom-Biersommelierin. Im Bayrischen Wald hatten beide eine kleine Kreativbrauerei, in der sie alles per Hand gemacht haben, sowie eine dazugehörige Gastronomie. Die Herstellung von Bier sowie Braukurse standen im Zentrum.

2014 machten sie einen radikalen Schnitt: Seine Mutter wurde schwer krank, deshalb entschieden sie sich für einen Umzug in seine Heimat, um die letzte Zeit noch mit der Mutter verbringen zu können. Allerdings wollten sie in einer Stadt wohnen, nicht auf dem Land. Sie entschieden sich für Görlitz – und bezogen im Juni 2014 eine Sechsraum-Wohnung mitten in der Innenstadt. Brauen können sie hier nicht, das machen sie jetzt nur noch hobbymäßig an der BA in Bautzen. Trotzdem fühlen sie sich in Görlitz seit drei Jahren sehr wohl und wollen auch nicht mehr weg. „Die Kinder sind durch das Leben mitten in der Stadt viel selbstständiger geworden, wir müssen sie nicht mehr überall hinfahren“, sagt Alexander Klaus.

Das Einzige, was sie in Görlitz oft erschreckt hat, war der Umgang einiger Leute mit Ausländern. Das Ehepaar erlebte einige sehr unschöne Straßenszenen. „Mit so viel Hass war ich noch nie konfrontiert“, sagt Diana Klaus-Metzner. Hinzu kam das Erstarken der flüchtlingskritischen AfD. „Wegen ihr haben wir uns letztlich für ein Engagement bei den Grünen entschieden“, sagt sie. Schließlich würden wir alle in einer Demokratie leben, in der jeder seine Meinung sagen darf. Und wenn die Flüchtlingskritiker das so lautstark tun, müssten die anderen auch aktiv werden. Sie und ihr Mann haben sich auch das Parteiprogramm der SPD angeschaut, sich dann aber bewusst für die Grünen entschieden: „Hier stehen Mensch und Umwelt im Mittelpunkt, das passt am besten zu uns.“

