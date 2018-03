Bei den Eislöwen reicht es vorn und hinten nicht

Gerhard Unterluggauer sagt tatsächlich „auf Wiedersehen“. Vielleicht meint der Falken-Coach das zweite Duell gegen die Eislöwen am Freitag in Heilbronn. Die Journalisten indes denken an Sonntag in Dresden. Doch diese dritte Partie kommt nur zustande, wenn die Eislöwen am Freitag gewinnen. Aber dem Dresdner fehlt derzeit alles für ein Erfolgserlebnis.

Bester Beweis: das 1:3 am Dienstagabend zum Auftakt der Pre-Play-off-Serie gegen Heilbronn. Dresden macht Druck in den ersten zehn Minuten. „Da hat unser Goalie brutal gut gehalten“, sagt Falken-Angreifer Henry Martens, der 2010 bis 2012 bei den Eislöwen stürmte. „Es ist kein Tor gefallen, und das ist bei Dresden im Kopf geblieben.“ Die Eislöwen seien frustriert gewesen. „Das hat uns in die Hände gespielt.“ Martens weiter: „Wir sind bereit für die Play-offs und möchten so lange wie möglich dabei bleiben. Es ist die beste Zeit des Jahres. So spielen wir auch.“

Anders als die Dresdner. „Die Falken haben das sehr gut gemacht“, sagt Eislöwen-Cheftrainer Franz Steer. „Wir sind immer einen Schritt zu spät und nicht ins Spiel gekommen. Zwei Tore in vier Heimpartien – bei uns reicht es vorn und hinten nicht. Heilbronns Effizienz fehlt uns. Auch die Charaktere sind nicht so da. Dazu kommen Unsicherheiten.“

Mit hinten meint Steer die gesamte Abwehr. Sie kassiert zwei Treffer in Unterzahl – und das gegen das zweitschlechteste Team im Powerplay. Das dritte Tor für die Falken erzielt mit dem Kanadier Jordan Heywood einer der besten Defensivspieler. So ein Verteidiger fehlt Dresden. „Boutin ist nicht der Top-Abwehrspieler“, sagt Steer. „Doch auch über Siddall lässt sich streiten.“

Vorn kann ebenfalls kein Ausländer überzeugen. Bei anderen Klubs sind ausländische Puckjäger die besten Punktesammler und Torjäger. Bei den Falken trägt der Kanadier Brandon Alderson als Topscorer den Goldhelm.

Bei den Eislöwen fällt Alexander Höller damit auf – und durch seine Bereitschaft, nach der Niederlage mit den Medienvertretern zu reden. „Das ist sehr frustrierend“, sagt Höller einige Male. Was er auch meint: Zweimal bekommt Dresden Strafen, weil ein Mann zu viel auf dem Eis steht. Beim ersten Mal fällt das 0:1. Beim zweiten Mal und dem Stand von 0:3 brüllen die Fans: „Sie können nicht mal zählen.“ Höller bezeichnet das Verhalten seines Teams als „amateurhaft, dumm und peinlich“. Das trifft auch aufs Spielerische zu. „Wir haben nichts auf die Reihe bekommen – nicht mal Pässe über zwei Meter – und sind an unserem Unvermögen gescheitert.“

Er kritisiert das Durcheinander auf dem Eis: „Keiner ist für den anderen da.“ Doch trotz der Harmlosigkeit im Sturm glauben Spieler wie Trainer noch an die Wende. Offenbar machen das auch die Zuschauer. „Wir sehen uns am Sonntag“, sagen sie.

