Bei Crossing Christmas gehen die Lichter aus Die Weißwasseraner Mega-Fete läuft zum letzten Mal. Aber die Macher feilen bereits an einem neuen Partykonzept.

Schluss mit „Heavy Dancing“: Am Sonntag geht Crossing Christmas zum letzten Mal über die Bühne und diverse Dance-Floors. © SZ-Archiv/r u

Weißwasser ohne Crossing Christmas ist für viele undenkbar. Dann ist die Stadt tot, so ein – zugegeben überzogener – Kommentar auf Facebook dazu. Aber es ist wahr. Die Mega-Fete zum Jahresausklang findet in diesem Jahr definitiv zum letzten Mal statt. „Es wird künftig keine Location mehr geben, in der wir eine Party im bisherigen Maßstab realisieren können“, so Organisator Timo Schutza vom „Verein Mobile Jugendarbeit – Orte der Soziokultur“.

Tote Hose müssen Fans der Weißwasseraner Feierkultur aber nicht befürchten. Denn einen Komplettabschied vom Feiern zwischen Weihnachten und Silvester soll es nicht geben. Das Team um Schutza arbeitet bereits an einem Party-Nachfolger. Das Konzept für Feierwillige und Feierwütige ab 2017 ist noch nicht ganz ausgereift. Klar sind bisher nur einige Eckdaten. Schutza: „Wir bleiben auf alle Fälle in Weißwasser.“ Auch wo gefeiert werden soll, und dass dabei nicht nur eine einzige Party-Location, sondern verschiedene Orte ins Spiel kommen, steht bereits fest. Bevor es keine Vororttermine mit dem Bauamt gegeben hat, will sich Schutza dazu aber nicht äußern. „Nur soviel: Es wird etwas für Ältere und Jüngere geben.“

Seit mittlerweile 17 Jahren zieht Crossing Christmas Tausende von Gästen an. Die Macher selbst sprechen nicht ohne Stolz von der wahrscheinlich größten In-door-Fete zwischen Berlin und Görlitz. Gefeiert wurde bisher überall dort, wo ausreichend Platz war: in der Glasfabrik Telux, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus, im ehemaligen Supermarkt Interspar im Halbendorfer Weg oder zuletzt im leer stehenden Toom-Baumarkt. Ortsfremde schätzen die Partys. Aber das Hauptklientel sind Menschen, die mit Weißwasser verbunden sind oder waren und die die Party zum Anlass nehmen, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen. Deshalb kommen nicht wenige der Partygäste von weither. Für sie ist der Termin am 25. Dezember aus dem Partykalender nicht wegzudenken.

Schon vor zwei Jahren hatten die Organisatoren, zu denen auch Sebastian Krüger gehört, angekündigt, dass es kein weiteres Crossing Christmas geben wird. Damals lief die Party zum ersten Mal im ehemaligen Toom-Baumarkt. Nach den damaligen Planungen sollten die Hallen ein Jahr später bereits durch die chinesische Firma Menred belegt sein. Aber die Pläne verschoben sich so weit, dass in diesem Jahr zum dritten Mal in dem ehemaligen, knapp 5 000 Quadratmeter großen Baumarkt gefeiert werden kann. Danach ist endgültig Schluss. Denn dann wird der Markt zur Fabrik. Der Umbau für die Produktion soll gleich im neuen Jahr beginnen „Es wird künftig keine Location mehr geben, in der wir eine Party im bisherigen Maßstab realisieren können“, sagt Timo Schutza.

Genau deshalb soll es beim definitiv letzten Crossing Christmas so richtig krachen. „Wir hoffen, dass viele Gäste schon allein aus Sentimentalität wiederkommen“, so Sebastian Krüger, der mit seiner Band „The Mean Machines“ kürzlich den Endausscheid bei „Klick den Star“ im MDR gewonnen hatte. In diesem Jahr wird er allerdings nicht live spielen. Dafür sind „The Hot Stoves“ aus Dresden mit ihrem hüftenschwingenden Rock’n Roll zuständig und „I Love You Honey Bunny“. Die Band aus Prag gibt mit britisch geprägtem Indie-Rock bei dem Gig in Weißwasser ihr Deutschland-Debüt.

Aber damit nicht genug: Auf dem Schlager-Floor gibt es neue Sitzgelegenheiten, außerdem einen Überraschungsgast. Dazu einen Fun-Park mit aufblasbarem Trampolin und Cyber-Hockey, eine Chill-out-Area mit Karaoke-Bar und vieles mehr. Das Wappentier der Party, der Feier-Elch präsentiert sich zum Abschluss in Schlips und Kragen als Pate. „Als Pate der guten Laune, als Elch-Capone, als Party-Strippenzieher oder als was die Gäste ihn sehen wollen“, so Krüger.

Crossing Christmas, 25.12., ab 20 Uhr, ehemaliger Toom-Baumarkt, Heinrich-Heine-Straße, Weißwasser. – . Vorverkauf: Agip, Wette & Schnell, Tourismusinformation, AEZ, Sachsensport und hier.

zur Startseite