„Bei Bombardier wird nicht professionell agiert“

Weniger Arbeitslose, volle Auftragsbücher: Das zurückliegende Jahr hielt für die Wirtschaft im Landkreis viele gute Nachrichten bereit. Die 500-Millionen-Euro Investition der Daimler-Tochter Accumotive ins Batteriewerk in Kamenz ist das beste Beispiel. Große Sorgen bereitet indes der Schienenfahrzeughersteller Bombardier. Die SZ sprach mit Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD) über die Chancen und Probleme in der Region.

Bei Bombardier stehen aktuell Hunderte Jobs auf dem Spiel. Herr Brangs, was unternimmt der Freistaat?

Das ist ein schwieriges Thema, das uns leider bereits seit gut einem Jahr beschäftigt. Der Freistaat setzt sich für eine zukunftsweisende Perspektive für die Standorte ein und hat Technologiefördermittel angeboten. Bis heute liegt uns noch kein Antrag des Unternehmens vor. Natürlich erwarten wir eine Garantie für beide Standorte und eine Zusage, mindestens 60 Ingenieure für die Entwicklung in Sachsen zu behalten. Ein reiner Produktionsstandort wird auf Dauer unter noch stärkeren Druck geraten.

Zuletzt hieß es, dass Bombardier weitere 2 500 Stellen in Deutschland abbauen will. Der Konzern hat das nie bestätigt. Wie heftig werden die Einschnitte sein?

Offizielle Zahlen liegen uns derzeit nicht vor. Klar ist aber, dass uns hinter den Kulissen deutliche Signale gegeben werden, dass diese Zahlen intern diskutiert wurden. Ich finde es insgesamt nicht sehr professionell, wie bei Bombardier agiert wird. Wir brauchen endlich Klarheit und werden alles uns Mögliche tun, um die Werke in Sachsen zu erhalten.

Gute Nachrichten gab es derweil aus Kamenz: Daimler investiert eine halbe Milliarde in sein Batteriewerk. Entsteht da gerade etwas ganz Großes?

Ich denke: ja. Da kann was ganz Großes daraus werden. Die deutsche Automobilindustrie hat erkannt, dass sie über viele Jahre den Mainstream verschlafen hat, jetzt setzt sie aber zunehmend auf elektrische Antriebe. In Kamenz ist ein unglaubliches Know-how vorhanden, es gibt eine gute Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Universitäten. Und es geht nicht nur um Elektromobilität. Stromspeicher werden auch in der Industrie und privaten Haushalten eine Rolle spielen. Im Werk in Kamenz sollen sukzessive bis zu 700 Stellen entstehen. Das ist ein gutes Signal.

Ihr Kollege, Staatssekretär Hartmut Mangold, hatte für die Region auch den Namen Tesla ins Spiel gebracht ...

Mein Kollege hatte bei einer Auslandsreise die Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, was Tesla an Fahrzeugen und Know-how sowie an Überlegungen und Strategien hat. Tesla will natürlich sein Geschäft in Europa ausbauen und überlegen, wo sie einen Standort errichten, um den Markt zu bedienen. Da haben wir natürlich sofort gesagt, dass wir einen Landstrich kennen, der dafür besonders gut geeignet ist. Es ging darum, uns ins Spiel zu bringen. Wir haben unseren Hut in den Ring geworfen. Aber das haben andere Regionen auch.

Batterien sind das eine. Könnten nicht irgendwann auch gleich die Autos im Landkreis Bautzen gebaut werden?

Das könnte man sicherlich tun. Aber dazu braucht man die Entscheidung eines Automobilunternehmens. VW hat jüngst seine Pläne für die Gläserne Manufaktur in Dresden bekannt geben, will dort Elektroautos bauen. Das ist ja schon mal ein gutes Signal für die Region, davon profitieren im Landkreis auch die Menschen durch die Arbeitsplätze und ansässige Firmen als Zulieferer.

Der Freistaat preist den Kreis an. Was können im Gegenzug die Kommunen vor Ort tun, um interessant zu werden?

Ich halte nichts davon, regionale Besonderheiten immer für so wichtig zu halten, dass sie außerhalb kaum noch jemand wahrnimmt. Wir sollten mehr in Regionen denken. Das beginnt schon bei der Tourismusförderung. Jeder wirbt mehr oder weniger für sich. Ich setze stattdessen auf Kooperationen und Netzwerke mit einem Auftritt für die gesamte Region.

Ist die Stadt Bautzen eines der Negativ-Beispiele? Dort scheint man doch sehr auf die eigene Kraft zu setzen ...

So wie ich den Oberbürgermeister (Alexander Ahrens/d. R.) kennengelernt habe, ruht er sich keineswegs darauf aus. Er ist sehr akribisch dabei, über seine Wirtschaftsförderung nachzudenken. Ich will jetzt keine Schelte für einen Einzelnen betreiben. Mir fällt nur auf, dass die Oberlausitz als Marke zwar beworben wird, aber eben nicht einheitlich. Ich sehe, dass nicht alle Gemeinden im Kreis Mitglied in der Marketinggesellschaft Oberlausitz sind. Ein ausländischer Investor fragt nicht nach der Stadt in einem Kreis, sondern nach einer Region. Wenn der überlegt, sich anzusiedeln, dann geht es darum, ihm die Bandbreite der kompletten Region nahezubringen.

Seit über 25 Jahren leidet ein großer Teil der Region unter der massiven Abwanderung von Fachkräften. Ist das nicht ein ungeheurer Standortnachteil?

Absolut. Das ist ein Riesenproblem. Da spielen auch die niedrigen Löhne eine Rolle. Das ist über viele Jahre bestritten worden. Mittlerweile stelle ich fest, dass das viele Unternehmen erkannt haben und bereit sind, für gute Fachkräfte mehr zu zahlen. Aber die haben sich bereits vor Jahren dazu entschieden, woanders hinzugehen.

Ein Problem ist auch die miese Bahnanbindung. Die Elektrifizierung der Strecke nach Görlitz wird so schnell nicht kommen. Kann oder will sich der Freistaat in Berlin nicht durchsetzen?

Wir sind nur einer von 16 im Konzert der Bundesländer in Berlin, die dort alle ihre Projekte durchsetzen wollen. Wir haben die erforderlichen Diskussionen geführt. Und der Bund hat durchaus auch die Notwendigkeit erkannt - jedoch noch nicht final entschieden. Wir haben aus Landessicht alles bisher Mögliche getan. Jetzt muss der Bund den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden - Görlitz abschließend bewerten.

Dann mal andersherum: Ab wann geht’s elektrisch bis Bautzen?

Ich würde mich freuen, wenn wir es rasch hinbekommen, weiß aber, dass wir noch viele Hürden umschiffen müssen. Wir sind leider nicht Herr des Verfahrens.

Gespräch: Sebastian Kositz

