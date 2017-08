Bei Bike-Weltmeisterschaft gepunktet Tim Georgi und Maximilian Kappler fahren auf dem Lausitzring unter die Top Ten.

Maximilian Kappler hatte am Wochenende auf dem Lausitzring viel Grund zur Freude. © Felix Wiessmann

Motorradsport. Seriennahe Motorräder, Weltklasse-Piloten und eine Brandenburger Rennstrecke – das World-Superbike-Wochenende zog die Zweiradsportfans wieder an den Lausitzring. Das in der deutschen Meisterschaft führende Team Yamaha Freudenberg war mit Tim Georgi und Maximilian Kappler im Rahmen der Supersport 300-Weltmeisterschaft dabei. Beide Piloten hatten eine Wildcard für den Lauf in der Lausitz bekommen.

Und die beiden Bischofswerdaer Piloten sorgten für Jubelstürme bei den Fans. Tim Georgi sorgte im ersten freien Training mit Platz vier für staunende Blicke bei der Konkurrenz. Sensationell – vor allem, wenn man bedenkt, dass der 17-Jährige nach Schleiz erst sein zweites Supersport 300-Rennwochenende bestritt. Am Ende wurde es Startplatz zehn für Georgi und Platz 14 für Kappler, der aus Oberlungwitz kommt.

Als die Startampel am Sonntag auf Grün schaltete, fuhren beide Wildcard-Piloten direkt in der Spitzengruppe mit. In der stark umkämpften 300er Klasse umfasste diese Gruppe zeitweise bis zu 15 Piloten. Durch die permanenten Windschattenschlachten und die Positionskämpfe, konnten sich die ersten zehn Fahrer vom Rest absetzen. Mit von der Partie war Tim Georgi. Max Kappler kämpfte unterdessen mit vier anderen Piloten um Platz zehn. Er konnte sich mit einer perfekten letzten Runde durchsetzen und fuhr am Ende einen sehr guten neunten Platz ein. Tim Georgi kam vor ihm als hervorragender Achter von insgesamt 36 Piloten ins Ziel.

Neues Projekt für das Team

Der Bischofswerdaer Teamchef Carsten Freudenberg strahlte danach bis über beide Ohren und sagte: „Mit den 15 WM-Punkten sind wir überglücklich! Die Supersport 300-Klasse ist ein neues Projekt für unser Team, wir hatten bisher noch keine Vergleichswerte zwischen der Deutschen Meisterschaft und der Weltmeisterschaft. Tim und Maximilian waren das ganze Wochenende super motiviert. Beide sind perfekt gestartet und haben das ganze Rennen hart um ihre Positionen gekämpft. Zwei Top-Ten-Ergebnisse sind fantastisch für unser Team. Dass wir in der Weltspitze mitmischen konnten, ist auch unseren regionalen Partnern zu verdanken.“

Tim Georgi, der den achten Platz erreichte, war über seine eigene Leistung selbst überrascht. „Es ist unglaublich! Wir sind hier mit einem für mich neuen und noch sehr ungewohnten Projekt angetreten“, sagte der 17-Jährige. „Dass ich dann hier am Lausitzring direkt ab dem ersten Training so gut dabei war, hat mich natürlich auch überrascht. Auf dem Zielstrich fehlten mir nur fünf Sekunden zur Spitze.“ Und Maximilian Kappler meinte nach Rang neun: „Ich bin sehr glücklich. Im Rennen musste ich durch Positionskämpfe etwas abreißen lassen. Aber ich wollte unbedingt den Top-Ten-Platz und habe es mit einer guten letzten Runde auch geschafft!“ (pr)

