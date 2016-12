Bei Bahnhofs-Bäcker eingestiegen Nächtliche Besucher richten in Bäckereifiliale erheblichen Sachschaden an. Wer hat etwas bemerkt?

In den Nachtstunden vom Sonntag zum Montag wurde in die Bäckereifiliale im Bahnhof Meißen eingebrochen. Das wurde am Montagmorgen gegen 2.10 Uhr festgestellt.

Durch bisher unbekannte Täter, so die Bundespolizei, wurden mit brachialer Gewalt mehrere Türen und ein Tresor aufgebrochen. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Entwendet wurde jedoch nur eine geringe Menge Bargeld.

Die Bundespolizei bittet um ihre Mithilfe und fragt:

Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Bahnhof Meißen beobachtet?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer 0351 815020 entgegen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Auto prallte gegen Ampel Riesa. Eine 34-Jährige war am Sonntagmittag auf der Pausitzer Straße unterwegs und wollte nach links auf die Rostocker Straße abbiegen. Dabei prallte sie aus bislang unbekannter Ursache gegen den Mast einer Ampel. In der Folge wurde der Opel auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand geschleudert und kam dort zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 5.000 Euro. Autoscheibe eingeschlagen Meißen. In der Nacht zum Sonntag zerschlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Polo auf dem Dieraer Weg. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

