Bei Autobahnunfall schwer verletzt

Dippoldiswalde. Einen Schreck bekamen am Freitagmorgen die etwa 50 Insassen eines Busses (Fahrer 48) der Linie 370, der auf der Falkenhainer Straße aus Richtung Schmiedeberg in Richtung Dönschten fuhr. Als ein Wildschwein die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben alle Fahrgäste unverletzt. Am Bus entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Schwarzkittel rannte nach dem Unfall davon.

Einbruch in Geschäftsgebäude

Freital. In ein Büro in Freital sind Unbekannte am Donnerstag, zwischen 17.20 Uhr und 19.30 Uhr, eingebrochen. An der Dresdner Straße schlugen die Täter ein Fenster an einem Geschäftsgebäude ein und gelangten so in das Haus. Dort brachen sie mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Zimmer sowie das Mobiliar. Ob etwa gestohlen wurde, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden, teilt dien Polizei in Dresden mit. Sachschadensangaben liegen ebenfalls noch nicht vor.