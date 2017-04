Bei Arbeitsunfall schwer verletzt In Wechselburg rollte ein Multicar bergab. Der Fahrer wollte ihn stoppen. Das misslang.

Weil ein Fahrer einen Multicar nicht ausreichend gesichert hatte, kam es am Freitagnachmittag in Wechselburg zu einem Arbeitsunfall. Gegen 16 Uhr stellte der 32-jährige Fahrer eines Multicar das Fahrzeug auf der Bahnhofstraße ab, um eine Rüttelplatte zu entladen. Während des Abladevorgangs setzte sich das Fahrzeug auf der abschüssigen Strecke in Bewegung. Bei dem Versuch, es zu stoppen, verletzte sich der Fahrer. Der Multicar kippte gegen eine Grundstücksumfriedung, teilt die Polizei mit. Die Verletzungen des Fahrers waren so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2 500 Euro. (szo)

