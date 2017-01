Bei Accuma brodelt es Der Konflikt zwischen der Belegschaft und Geschäftsleitung in Zittau spitzt sich zu. Die italienischen Inhaber schweigen.

Die Mitarbeiter von Accuma bei einem Warnstreik im Mai vergangenen Jahres. © Matthias Weber

Die Mitarbeiter der Firma Accuma im Industriegebiet Weinau beziehen vor dem Eingangstor des italienischen Unternehmens Stellung. Rote Fahnen und Transparente der IG Metall bilden die Kulisse einer Premiere. Erstmalig seit 13 Jahren legen die mehrheitlich in der Gewerkschaft organisierten Beschäftigten des Zittauer Batteriegehäuseherstellers ihre Arbeit nieder. Das war im Mai vergangenen Jahres.

Dem Warnstreik zum Schichtwechsel folgten kurze Zeit später zwei weitere Arbeitsniederlegungen. „Seitdem ist nichts passiert“, lautet das ernüchternde Fazit eines Betriebsrates, der nicht genannt werden möchte. Eine mit dem Görlitzer Rechtsanwalt Ralf Bergert getroffene Vereinbarung nach den Warnstreiks sah vor, dass die Mitarbeiter bis August „die Füße stillhalten“, damit der Anwalt mit der Geschäftsleitung in Italien verhandeln könne, erzählt Uwe Garbe von der IG Metall in Bautzen. Rechtsanwalt Bergert vertritt die italienische Geschäftsleitung vor Ort. „Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass er nur Zeit gewinnen wollte“, behauptet Garbe. Im September habe der Rechtsanwalt den Betriebsrat darüber informiert, dass es „nichts gibt“.

Worum geht es bei dem Konflikt zwischen der 47-köpfigen Belegschaft und den Italienern? Die Mitarbeiter arbeiten im Dreischichtsystem und erhalten dafür den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn oder knapp darüber. Ein Tarifvertrag existiert nicht. Im April 2015 wurde ein Betriebsrat gewählt, der von den Italienern nicht anerkannt wird. Die Löhne stagnieren seit Jahren. Direkte Gespräche mit der Geschäftsführung in Italien finden nicht statt. Alle Angelegenheiten werden über Rechtsanwalt Bergert kommuniziert, der die schriftlichen Anfragen von einem Accuma-Mitarbeiter ins Italienische übersetzen lässt und nach Italien sendet.

Die Mitarbeiter fordern einen Haustarifvertrag und die Akzeptanz des Betriebsrates als Gesprächspartner der Geschäftsleitung. „Seit der Betriebsratswahl im April 2015 haben acht Kollegen gekündigt, niemand wurde ersetzt“, so der Betriebsrat. Die Stimmung ist im Keller, mehrere Verfahren beim Arbeitsgericht in Görlitz sind anhängig. Inzwischen wurde unter den Mitarbeitern bekannt, dass im Unternehmen eingesetzte Leiharbeiter mehr verdienen als große Teile der Stammbelegschaft.

„Das Unternehmen blockiert die Mitbestimmung“, schimpft Gewerkschafter Garbe und fügt hinzu, dass die Italiener gesetzliche Regelungen immer erst umsetzen, wenn sie alle Möglichkeiten des Widerspruchs ausgeschöpft hätten. Die Kommunikationsprobleme behindern auch Betriebsabläufe, Zertifizierungsverfahren oder erschweren die Durchsetzung des Arbeitsschutzes.

Im Herbst 2015 rief der Betriebsrat die Einigungsstelle an, um grundlegende Fragen zur Arbeitszeit zu klären. Das Gremium besteht aus Vertretern des Betriebsrates, der Geschäftsführung und einem Unparteiischen, in dem Fall war es ein Richter vom Landesarbeitsgericht in Bautzen. Fünfmal habe man ergebnislos getagt, bis der Richter eine Regelung anordnete. Die Regelung besagt, dass eine Fünf-Tage-Arbeitswoche von Montag bis Freitag gelte. Neu ist auch ein Wahlrecht für die Mitarbeiter, ob Zuschläge durch Nachtarbeit vergütet werden oder in Freizeit ausgeglichen werden.

Rechtsanwalt Bergert teilte dem Betriebsrat am Jahresende jedoch mit, dass die Geschäftsleitung die Regelung der Einigungsstelle zur Arbeitszeit nicht anerkenne, erzählt der Betriebsrat. Im Dezember kündigte die italienische Geschäftsführerin zudem an, wegen der Konflikte mit der Belegschaft 2017 nicht mehr in Zittau zu investieren und wegfallende Arbeitsplätze nicht neu zu besetzen.

„Die Vorgänge bei Accuma sind beispiellos, abenteuerlich und gesetzeswidrig, weil der Arbeitgeber sämtliche Vorschläge und rechtliche Ansprüche des Betriebsrates missachtet“, so IG-Metaller Uwe Garbe. Die Geschäftsführung provoziere einen Gerichtsprozess nach dem anderen. Der Betriebsrat ersticke in Verfahren und habe für seine eigentliche Arbeit kaum noch Zeit. So entstehe innerhalb der Belegschaft der Eindruck, dass der Betriebsrat sich nur mit sich selbst beschäftige, sagt Garbe.

Die SZ konfrontierte Rechtsanwalt Ralf Bergert mit den Vorwürfen der Gewerkschaft und des Betriebsrates. Er teilte schriftlich mit, dass die Accuma Deutschland GmbH keine Stellungnahme abgeben wird und er selbst aus Gründen der anwaltlichen Schweigepflicht keine Aussagen treffen könne.

