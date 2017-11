Bei 33 stehen die Sieger fest Beim Freizeitturnier starten Aktive und Nichtaktive als Team. Manches wird aber auch dem Zufall überlassen.

Marlen und Christian Hellmuth traten als Paar an, Tochter Isabella spielte außerhalb der Wertung. © Dietmar Thomas

Mit 42 Teilnehmern hatte Organisator Jörg Gräber gar nicht gerechnet. „Bei dem schönen Wetter“, begründet der Vorsitzende des Tischtennisclubs Waldheim, freut sich aber riesig über den Teilnehmerrekord beim Familienturnier. Dabei geht es weniger um gute Platzierungen, sondern eher um den Spaß an dem Sport, wie Gräber sagt. Am Start sind jeweils Zweierteams. Bedingung: Nur einer darf aktiv Tischtennis spielen. Und so traten 21 Doppel an die Tische, nur zwei davon waren Zufalls-Teams, also ein Partner dazugelost. „Es gingen sechsmal Vater und Sohn, zweimal Mutter und Sohn, dreimal Freunde, drei Paare und zweimal Geschwister an den Start. Und ein Enkel mit seinem Opa, das war Jürgen Vosgerau, mit 70 Jahren unser ältester Teilnehmer“, sagt Gräber.

Auch der Modus unterscheidet sich vom „normalen“ Turnier: „Es wird nur mit einem Gewinnsatz gespielt. Dieser geht bis zu 33 gewonnenen Bällen. Zunächst spielen die beiden stärkeren der Teams gegeneinander, bis zum Erreichen von 11 Bällen, bei diesem Spielstand übernehmen die beiden schwächeren Spieler. Beim Erreichen von 22 Punkten kommen die beiden stärkeren Spieler hinzu und es geht im Doppel weiter bis 33.“ In den vier Vorrundengruppen sei versucht worden, ähnlich spielstarke Mannschaften zusammenzufassen. „So waren die Spiele alle relativ ausgeglichen und es gab niemanden, der mit einer ordentlichen Klatsche vom Tisch abgezogen ist. Damit wollten wir den Spaß am Tischtennis maximieren“, erklärt der Vereinschef. Die Sieger wurden im KO-System ermittelt: Stephan Büchel und Tobias Busch (Freunde) gewannen vor Thomas und Robert Stemberg (Vater/Sohn), Harald Sprößig und Andreas Richter (Kollegen) sowie Martin Menzel und Martin Stemberg (Freunde). Nicht nur für sie hielt der TTC Preise bereit, die gab es – unter anderem dank Florena – auch bei einer Tombola zu gewinnen.

Wer Freude an dem Sport hat, hat dreimal in der Woche dazu Gelegenheit in der Oberschule-Sporthalle. Infos zum Training und zum Verein gibt es unter www.ttc-waldheim.de.

