Behörden suchen Lösung für Zebrastreifen

Auf der Tharandter Stadtverwaltung, der Polizei, vor allem aber auf dem Landratsamt in Pirna lastet derzeit ein hoher Druck. Nach dem tragischen Unfall in der Forststadt, bei dem eine 87-jährige Tharandterin auf dem Zebrastreifen in der Freiberger Straße überfahren wurde und noch vor Ort verstarb, suchen die Behörden nun nach den Ursachen. Nachdem der Tharandter Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) dem Pirnaer Verkehrsamt eine Liste mit Vorschlägen für mehr Sicherheit an dem Zebrastreifen geschickt hatte, griff dieses die Idee auf. „Auch ich könnte mir eine Fußgängerampel an der Stelle als äußerstes Mittel vorstellen“, sagte der zuständige Beigeordnete Heiko Weigel (CDU) im MDR. Laut Landratsamt würden sich die Behörden in den nächsten Tagen zusammensetzen – und Anfang kommender Woche die Öffentlichkeit informieren. (SZ/wer)

