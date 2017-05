Behörden-Gerangel bremst Schleusen-Sanierung Wie der Sand aus der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf kommt, ist noch immer nicht entschieden. Jetzt soll der Umweltminister eingreifen.

Bei einer Kahnfahrt im April 2015 hörte sich Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (li.) das Problem mit dem Sand in der Schleuse schon einmal an. Jetzt möge er laut Sebnitz’ OB Mike Ruckh ein Machtwort sprechen. © Steffen Unger (Archiv)

Schon Anfang des Jahres sollte die Entscheidung zum weiteren Vorgehen an der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf fallen. Der Stausee mit der bei Touristen beliebten historischen Kahnfahrt, muss von abgelagerten Sedimenten befreit werden. In einer 54 000 Euro teuren Studie haben Experten untersucht, mit welcher Technik der Sand aus der Kirnitzschklamm zu bekommen ist. Zur Wahl steht das Ausbaggern mit Schwimmbaggern oder das Umpumpen innerhalb des Stausees, wobei die Experten die Baggervariante empfehlen.

Die Entscheidung fällen und den Auftrag letztlich erteilen muss der Sebnitzer Stadtrat, doch der konnte bisher noch nicht darüber abstimmen. „Im Augenblick hängen wir fest zwischen Baum und Borke“, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Genau in der Mitte des Gewässers verläuft die Landesgrenze zwischen Tschechien und Deutschland. Also müssen auch die tschechischen Behörden zustimmen, wenn in der Kinitzschklamm gebaggert werden soll. Den 54-seitigen Endbericht der Expertenuntersuchung musste Sebnitz deshalb noch einmal ins Tschechische übersetzen lassen. Jetzt liegt er bei der Verwaltung des Nationalparks Böhmische Schweiz in Krasna Lipa.

Doch daran hängt es gar nicht. Vielmehr ist hierzulande längst nicht alles geklärt. Die Obere Schleuse liegt mitten in der besonders geschützten Kernzone des Nationalparks. Die Nationalparkverwaltung habe ein großes Interesse am Fortbestand der Kahnfahrt und damit auch an der Beräumung der Sedimente, erklärt deren Sprecher Hanspeter Mayr. Deshalb habe der Nationalpark die Erstellung der Studie unterstützt. Inhaltlich könne man sich jedoch noch nicht dazu äußern, da bisher kein endgültiger Antrag bei Wasser- oder Naturschutzbehörden bekannt ist.

Neben der Nationalparkverwaltung wachen auch die zuständige Fischereibehörde, die Landestalsperrenverwaltung sowie die Landesdirektion darüber, was in und an der Kirnitzsch passiert. Sie alle vertreten spezifische Interessen. Aus Sicht des Tourismus sollten die Arbeiten möglichst außerhalb der Saison stattfinden, dies kollidiere jedoch mit der Schutzzeit der Fische. Die Fördermittel für die 156 000 Euro teure Sediment-Beräumung gibt es nur, wenn damit ein Managementkonzept, und eine touristische Aufwertung, mit weiteren Angeboten einhergeht. Das wiederum sieht der Naturschutz kritisch.

Eine bereits für Januar anberaumte Beratung im Sebnitzer Rathaus, bei der sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen sollten, ist geplatzt. Stattdessen hätten laut OB Ruckh nun verschiedene Behörden einzeln ihre Einwände geltend gemacht. Zur Lösung des Konflikts hält der Sebnitzer Oberbürgermeister jetzt ein Wort von oben für geboten – Ruckh peilt ein Gespräch mit Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) an. Der hatte sich bei einer Kahnfahrt vor zwei Jahren schon mal persönlich ein Bild gemacht. Der Freistaat ist der Grundstückseigentümer der Oberen Schleuse, Sebnitz hat sie gepachtet.

