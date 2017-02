Behörde nach Bombendrohung unter Beobachtung Ein Sicherheitsdienst hat die Besucher des Landratsamtes in Görlitz am Dienstag kontrolliert. In Weißwasser hat das die Polizei übernommen.

Das Landratsamt in Görlitz an der Bahnhofstraße: Gestern war hier ein Sicherheitsdienst im Einsatz, schaute sich die Besucher ganz genau an. © nikolaischmidt.de

„Bitteschön. Kommen Sie ruhig rein.“ So freundlich wird man am Dienstagvormittag im Landratsamt an der Görlitzer Bahnhofstraße empfangen. Ein netter Herr steht an der Tür, der linken, und hält sie offen, die rechte ist abgeschlossen. Der Mann kommt von der b.i.g. Sicherheit GmbH. Nach den Bombendrohungen vom Montag sieht er am Dienstag in Görlitz im Foyer der Behörde nach dem Rechten. „Wir gehen das alles ganz ruhig und entspannt an“, sagt der b.i.g-Mann. Taschenkontrollen bei jedem Behördenbesucher finden nicht statt. Trotzdem ist der Sicherheitsdienst aufmerksam.

Nach einer anonymen Bombendrohung waren am Montagnachmittag in Görlitz die Außenstelle des Jobcenters An der Lunitz sowie das Landratsamt auf der Bahnhofstraße geräumt und daraufhin der externe Sicherheitsdienst beauftragt worden. Eine Mitarbeiterin einer zentralen Servicerufnummer des Jobcenters des Kreises hatte zuvor den Anruf einer unbekannten Person entgegengenommen. Ihren Angaben nach soll diese mit männlicher Stimme und mutmaßlich ausländischem Akzent die Worte „Bombe“ und „Jobcenter“ ausgesprochen haben. Neben der Görlitzer Behörde wurden auch die Gebäude des Kreises in Zittau, Löbau, Niesky und Weißwasser kontrolliert. „In Görlitz und an der Hochwaldstraße in Zittau kamen Spürhunde der Bundespolizei aus Pirna zum Einsatz“, sagt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Erschnüffeln konnten die allerdings nichts.

In sozialen Medien wird derweil kritisiert, dass die Anwohner nicht über die Bombendrohung informiert und möglicherweise evakuiert wurden. „Wir hatten eine sehr abstrakte Lage“, sagt dazu Thomas Knaup. Die Polizei orientiere sich an den objektiven Fakten. „Für eine Evakuierung der Anwohner gab es demnach keinen Anlass“, so der Polizeisprecher. Natürlich sei die Situation sehr ernst genommen worden. „Wir mussten abwägen: Wie groß ist die Gefährdungslage. Wenn tatsächlich etwas gefunden worden wäre, hätten wir selbstverständlich die Anwohner sofort informiert“, sagt Thomas Knaup. Zuvor sei es aber eben notwendig gewesen, die Häuser zu überprüfen, die „unmittelbar Gefährdeten“ herauszuholen. Dabei handelte es sich um Landratsamt-Mitarbeiter. „Es gab keine Panik. Alles lief ganz ruhig ab“, sagt Behördensprecherin Marina Michel. Viele der Kollegen seien eh gerade auf dem Weg in den Feierabend gewesen.

Am Dienstag wurde der Sicherheitsdienst im Landratsamt an der Görlitzer Bahnhofstraße und in den Außenstellen Zittau, Löbau und Niesky eingesetzt. In Weißwasser an der Straße der Einheit teilt die Polizeidirektion mit, werde die Polizei selbst stichprobenartig Kontrollen durchführen. Wie lange der externe Sicherheitsdienst in den anderen Häusern des Kreises im Einsatz ist – ist unklar. Die b.i.g GmbH aus Bautzen verweist dazu an die Polizeidirektion und das Landratsamt.

Die Polizei wiederum sieht den Landkreis in dieser Frage in der Pflicht. Landratsamt-Sprecherin Marina Michel konnte am Dienstag allerdings noch nichts zur Dauer des Einsatzes des Sicherheitsdienstes in ihrem Haus sagen. Derweil laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem anonymen Anrufer. Ergebnisse gab es bis zum Dienstagabend noch keine.

