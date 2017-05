Behörde lehnt Spielothek ab Im dritten Anlauf scheiterte der Automatenaufsteller mit seinen Plänen. Trotzdem ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Im ehemaligen Schleckermarkt in Ostrau wollte ein Automatenaufsteller aus Grimma eine Spielothek errichten. Das Landratsamt gab dafür keine Genehmigung. © Symbolbild/dpa

Der Landkreis Mittelsachsen hat die Ausnahmegenehmigung für die Spielothek im Gewerbegebiet nicht erteilt und die Baugenehmigung versagt. Das teilte Pressesprecher André Kaiser auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Der Bescheid sei noch nicht rechtskräftig. Das heißt, der Antragsteller kann noch Einspruch erheben.

Dreimal hatte der Grimmaer Automatenaufsteller einen Nutzungsänderungsantrag gestellt, um im ehemaligen Schlecker-Markt im Gewerbegebiet eine Spielothek zu errichten. Die Gemeinderäte stimmten den Antrag sowohl zur Sitzung im März und im Juni 2016 als auch im März 2017 nicht zu. Die endgültige Entscheidung trifft aber bei Bau- oder Umnutzungsanträgen immer die Bauordnungsbehörde des Landkreises. Die Räte können lediglich eine Stellungnahme dazu geben.

„Es ist gut, wenn die übergeordnete Stelle den Argumenten der Gemeinderäte folgt“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Er ist über diese Entscheidung erleichtert. Denn durch viele Gespräche mit Bürgern wisse er, dass die Ansiedlung einer Spielothek nicht in ihrem Sinne sei. Deshalb hatte der Bürgermeister noch einmal Kontakt zur Bauordnungsbehörde aufgenommen und die Bedenken der Gemeinderäte vorgetragen. „Für unsere Ablehnung gibt es eine saubere Begründung. Denn solche Einrichtungen haben klare Vorgaben. Sie müssen seit einiger Zeit mehr als 250 Meter von einer Schule entfernt sein“, sagte Schilling. Und genau das Argument warf unter anderem die Gemeinde neben der städteplanerischen Sicht für die Begründung der Ablehnung in die Waagschale. Unweit der geplanten Spielothek befindet sich die Sportstätte, die von den Mädchen und Jungen der Schule sowie den Kindern und Jugendlichen von Vereinen genutzt wird. Auch Grundschule und Jugendclub befinden sind in der Nähe. Bei der gesetzlichen Festlegung geht es um den Jugendschutz. „Die Ansiedlung einer Spielothek liegt nicht in unserem Interesse, besonders wenn es um die Gefährdung unserer Jugendlichen geht“, so Schilling.

Die mit Abstand höchste Dichte von Spielgeräten im Landkreis Mittelsachsen gibt es in Großweitzschen. Deshalb wird es auch als Las Vegas von Mittelsachsen bezeichnet. Das geht aus einer Statistik hervor, die das Landratsamt bereitgestellt hat.

Während sich in Freiberg rein rechnerisch etwa 840 Einwohner in einen Geldspielautomaten teilen, liegt dieser Quotient in Großweitzschen bei rund 117. Im Ranking der Kommunen mit der höchsten Angebotsdichte für Glücksritter, Zocker und Co. folgen Hartha (rund 301 Einwohner pro Geldspielgerät), Burgstädt (326) und Frankenberg (381). (mit FP)

