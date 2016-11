Behörde geht hohen Chromwerten auf den Grund Nun beschäftigt sich auch die Landesdirektion mit den Messergebnissen des BUND. Stammt der Stoff tatsächlich von Feralpi?

Die Landesdirektion Sachsen sieht derzeit keinen Anlass, vom Stahlwerkbetreiber Feralpi eine technische Nachrüstung zu fordern. © Archiv/Sebastian Schultz

Die Landesdirektion Sachsen sieht derzeit keinen Anlass, vom Stahlwerkbetreiber Feralpi eine technische Nachrüstung zu fordern, um den Chromeintrag in den Boden zu verringern. „Um Maßnahmen gegen einen Anlagenbetreiber anordnen zu können, muss nachweislich feststehen, dass er auch der Verursacher der erhöhten Schadstoffwerte ist“, so ein Sprecher. Die Landesdirektion Sachsen sei gegenwärtig dabei, den Herkunftsort des Chroms im Staubniederschlag zu ermitteln.

Die Umweltorganisation BUND hatte eine einjährige Messung am Werk in Gröba in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen nun vor. Während danach die Belastung von Dioxinen und Furanen zurückgegangen ist, wird für Chrom ein Richtwert aus einer Verordnung überschritten. Ob das negative Folgen für die Anwohner hat, ist allerdings unklar. Denn Chrom ist nicht gleich Chrom: Chrom (III), das auch in der Nahrung vorkommt, gilt laut eines Experten des Bundesumweltamtes als unkritisch – Chrom (VI) hingegen als krebserzeugend. Die Messergebnisse des BUND sind jedoch zu ungenau, um eine Aussage über die Zusammensetzung treffen zu können.

Werksleiter Frank Jürgen Schaefer hat bereits angekündigt, sich mit den Ursachen der Immissionswerte für Chrom beschäftigen zu wollen.

