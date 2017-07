Behinderungen auf Bundesstraßen Rund um Bischofswerda gibt es weitere Baustellen. Schon nächste Woche geht es los.

Nächste Woche starten weitere Bauarbeiten im Bischofswerdaer Land. © dpa

Staugefahr auf der B 6 zwischen Goldbach und Großharthau sowie auf der B 98 zwischen Steinigtwolmsdorf und Wehrsdorf: Auf beiden Bundesstraßen müssen Kraftfahrer in der kommenden Woche mit einer Baustellenampel rechnen. Das teilte das Landratsamt in Bautzen mit. Grund sind in beiden Fällen Baumpflegearbeiten.

Die B 6 zwischen Goldbach und Großharthau wird vom 24. bis zum 28. Juli abschnittsweise halbseitig gesperrt. Die halbseitige Sperrung der B 98 am Steinberg zwischen Wehrsdorf und Steinigtwolmsdorf ist für Montag und Dienstag geplant.

Eine weitere Straßensperrung gibt es ab Montag in Demitz. Wegen des Baus eines Abwasseranschlusses wird die Medewitzer Straße auf Höhe des Hauses 23 A voraussichtlich bis zum 4. August halbseitig gesperrt. Auch dort wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt. (SZ)

zur Startseite