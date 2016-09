Behinderungen in der Bautzener Straße In Weißwasser zwischen Schwimmhalle und Berliner Straße ist die Fahrbahn noch bis zum Wochenende einspurig. Es kann zu stockendem Verkehr bei Stoßzeiten kommen.

Baustelle, Bautzener Straße in Weißwasser © Joachim Rehle

Weißwasser. Noch bis Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer in der Bautzener Straße zwischen Schwimmhalle und Berliner Straße mit Behinderungen und insbesondere in den Stoßzeiten mit Stockungen rechnen. Grund sind Ausbesserungsarbeiten am Parkett. Die teilweise einspurige Verkehrsführung wird nicht durch eine Ampel geregelt. Deshalb ist besondere Vorsicht geboten. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende der Woche andauern. Parallel dazu wird auch in der Berliner Straße gebaut. Dort werden abgesunkene Gullys wieder auf Straßenniveau gebracht. Dort regelt eine Ampel den Verkehr. (SZ/sdt)

