Behinderungen für Autofahrer im Hohwald Zwischen Neukirch und Putzkau wird die vielbefahrene Straße halbseitig gesperrt. In Richtung Oberland heißt das: warten.

© Symbolbild/Kristin Richter

Am Neukircher Ortseingang aus Richtung Putzkau müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Wartezeiten rechnen. Grund sind Bauarbeiten. Eine halbseitige Sperrung der vielbefahrenen Straße mit Ampelregelung soll aber vermieden werden. Stattdessen ist eine Wanderbaustelle geplant, die maximal 20 Meter lang ist. Das heißt Wartepflicht für Kraftfahrer in Richtung Oberland. Durch diese Regelung sollen die Verkehrsbehinderungen minimiert werden, sagte Enso-Sprecherin Claudia Kuba auf Anfrage.

Die Enso-Netz GmbH erneuert im Auftrag der Gemeinde die Straßenbeleuchtung zwischen Ortseingang und Bahnhofstraße. Auf etwa 600 Metern Länge werden die veralteten Laternen durch 18 moderne LED-Leuchten ersetzt. Zwei Masten müssen umgesetzt und ein Straßenbeleuchtungsschrank errichtet werden. Erste Arbeiten beginnen in dieser Woche, zunächst neben der Straße. Die Elektrofirma Poike aus Cölln bei Bautzen wurde mit den Arbeiten beauftragt. (SZ)

