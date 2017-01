Behinderungen durch Neuschnee Schneefälle haben auch in Mittelsachsen für Einsätze bei Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Schneefälle haben in Sachsen für einige Einsätze bei Polizei und Feuerwehr gesorgt. In Chemnitz sowie den Landkreisen Mittelsachen und im Erzgebirgskreis sind die Einsätzkräfte bis Mitternacht 42 Mal wegen umgestürzter Bäume, liegengebliebener Lastwagen oder Schneeverwehungen ausgerückt, wie das Lagezentrum in Chemnitz am Samstagmorgen mitteilte.

Die Polizeidirektion Chemnitz medete zudem insgesamt 159 Verkehrsunfälle mit 287 Beteiligten Fahrzeugen und 8 verletzten Personen. So waren in Döbeln vier Fahrzeuge in drei Unfälle verwickelt, in Mittweida wurden bei sieben Unfällen insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurden Personen bei Unfällen in Freiberg (2), Aue (5) und auf der A 72. (DA/mit dpa)

