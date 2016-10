Behinderungen auf der Bundesstraße Gleich zwei Baustellen sorgen in Bad Schandau für Wartezeiten. Autofahrer und Schüler sind besonders betroffen.

Gleich mehrere Ampeln werden in Bad Schandau im November zeitweise für Behinderungen auf den Straßen sorgen. © Kristin Richter

Am 1. November beginnen Umverlegearbeiten an der Gasleitung. Betroffen ist der Bereich zwischen Badallee und Toskana- Therme. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist dafür eine halbseitige Sperrung der Straße notwendig. Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Der hangseitige Fußweg ist während der Bauzeit – voraussichtlich bis 23. Dezember – nicht nutzbar. Weil der allerdings von den Kindern zwischen Grundschule in der Badallee und Hort an der Rudolf-Sendig-Straße genutzt wird, werden jeweils an den Enden der Baustelle Fußgängerampeln aufgestellt. „Das wurde zur Sicherung des Schulweges angeordnet“, erklärte Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus).

Eine Woche später, am 8. November, werden im Bereich der Eisenbahnüberquerung der B 172 an den Brücken die Sichtwände ausgetauscht. Auch für diese Baumaßnahme ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn mit Ampelregelung erforderlich, teilt die Stadt mit. Autofahrer sollten also etwas mehr Zeit einplanen. (SZ/gk)

zur Startseite