Behinderungen am Fetscherplatz Die Stadtwerke Drewag gehen mit einem großen Vorhaben in die nächste Runde. Die Arbeiten verursachen Umleitungen.

Autofahrer müssen an einer der wichtigsten Kreuzungen im Dresdner Osten in den kommenden Wochen mit Behinderungen rechnen. Denn das XXL-Projekt der Stadtwerke Drewag am Fetscherplatz geht in die nächste Runde. Bis 2018 wird dort eine neue Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung von der Borsbergstraße über den Fetscherplatz, entlang der Striesener Straße bis zur Güntzstraße gebaut. Die Arbeiten hierfür haben bereits im vergangenen September begonnen und werden ab kommendem Montag fortgeführt.

Dann sollen Leitungen im nördlichen Gehweg der Striesener Straße bis zur Thomaestaße und im Einmündungsbereich der Borsbergstraße verlegt werden. Deshalb ist die Borsbergstraße zwischen Thomae- und Krenkelstraße nur noch stadtauswärts befahrbar. Der stadtwärtige Verkehr wird über die Krenkel-, Holbein und Thomaestraße gelenkt. Auf der Strecke werden Baustellenampeln aufgestellt. Außerdem gilt während der Bauzeit auf der Nordseite der Holbeinstraße zwischen Fetscher- und Thomaestraße Halteverbot.

Bei Baubeginn ist am Montag auch das Parken und Halten auf der Westseite der Krenkelstraße zwischen Borsberg- und Holbeinstraße nicht erlaubt. Damit dort nach Einrichtung der Umleitung wieder Fahrzeuge abgestellt werden können, wird die Krenkelstraße während der gesamten Bauzeit ebenfalls zur Einbahnstraße. Sie ist dann nur noch von der Borsbergstraße aus befahrbar. Außerdem wird die Anton-Graff-Straße zwischen Borsberg- und Haydnstraße zur Sackgasse. Die Straßenbahnen müssen nicht umgeleitet werden.

Der zweite Abschnitt des XXL-Projekts soll Mitte April beendet sein und kostet 900 000 Euro. Danach werden auf die Autofahrer im Dresdner Osten allerdings noch weitere Umleitungen zukommen.

