Behindertenprojekte werden gefördert In Dresden soll es mehr Lieblingsplätze für alle geben. Dafür können bis 27. Januar Anträge eingereicht werden.

Auf dem Theaterkahn können seit etwa drei Wochen Hörgeschädigte über eine Induktionsschleife auch endlich mithören. „Bisher waren sie leider ausgeschlossen“, so Intendant Detlef Rothe. Ohne ein entsprechendes Förderprogramm hätte sich das Theater aber die 8 000 Euro für die Installation nicht leisten können. „Und es war total einfach, viel simpler als die Kulturförderanträge“, sagt Rothe.

Die Stadt hat mit Landesgeldern in den vergangenen drei Jahren 46 Projekte gefördert, die Behinderten den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen erleichtern. So kamen insgesamt 733 200 Euro zusammen. So gab es beispielsweise eine automatische Tür und einen Lift für Rollstühle für den Paritätischen Wohlfahrtsverband und eine barrierefreie Toilettenanlage für das Frauenhaus „sowieso“. Gefördert werden können auch Jugendtreffs, Seniorenbegegnungsstätten, Bibliotheken, Museen, Volkshochschulen, Stadtteilzentren, Sportstätten und Freibäder. Aber es darf in den Einrichtungen demnächst kein grundlegender Umbau geplant sein und es muss eine Verbesserung für Menschen mit Behinderung geben. Für das kommende Jahr stehen dafür 243 000 Euro zur Verfügung. Maximal gibt es pro Einrichtung 25 000 Euro und das Projekt muss bis Ende 2017 abgerechnet werden. Die Anträge sind im Internet abrufbar und müssen bis zum 27. Januar eingereicht werden. (SZ/awe)

Mehr unter www.dresden.de/barrierefreies bauen

