Behinderte sollen es leichter haben 7,6 Millionen Menschen sind in Deutschland schwer behindert. Seit Jahren fordern sie eine Gesetzesreform.

Ein guter Tag: Behinderte Menschen in Deutschland bekommen ein wenig mehr Rechte und Freiheiten. Das neue Teilhabegesetz soll ihnen künftig ermöglichen, selbstbestimmter zu leben und mehr Vermögen ansparen zu können. © Colourbox

Rollstuhlfahrer ketteten sich in Berlin vor dem Reichstag an, Blinde gingen sogar in der Spree baden. Die Regierungskoalition löste mit ihren Plänen für ein neues Behindertenrecht massive Ängste und Proteste von Behindertenverbänden aus. Nun hat der Bundestag das Bundesteilhabegesetz mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. Die Opposition warf der Regierung vor, an Behinderten zu sparen. Die Linken stimmten dagegen, die Grünen enthielten sich.

Vorausgegangen waren dem monatelange Beratungen, und quasi in letzter Minute hatten die Regierungsparteien das Gesetz noch einmal nachgebessert. Mit der umfassenden Reform will die Koalition die seit 2009 geltende UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen. Behinderte sollen künftig selbstbestimmter leben und mehr Vermögen ansparen können.

Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) verteidigte das Gesetz als „Systemwechsel“. Der Kern sei: „Weniger behindern – mehr möglich machen“. Es habe viele Reaktionen gegeben: „Zweifel, Kritik, gezielte Desinformation, auch Enttäuschung und Zorn.“ Das Gesetz sei durch den intensiven Erarbeitungsprozess besser geworden. Ein ein Überblick über die Neuregelungen:

Warum wird das neue Teilhaberecht auf den Weg gebracht?

Acht Jahre nach Inkrafttreten des UN-Abkommens über die Rechte der Behinderten wird die internationale Konvention nun auch in Deutschland umgesetzt: Niemand soll mehr über den Kopf der 7,6 Millionen Menschen mit schwerer Behinderung hinweg entscheiden.

Was ändert sich mit dem Gesetz grundsätzlich?

Die Eingliederungshilfe für Behinderte soll aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe gelöst werden. Die Ansprüche sollen im Sozialgesetzbuch IX festgeschrieben werden. Mehrausgaben von rund 780 Millionen Euro pro Jahr sind vorgesehen.

Was ändert sich beim Verdienst von Menschen mit Behinderung?

Bisher wurden Partnereinkommen auf die Eingliederungshilfe angerechnet – faktisch ein „Heiratsverbot“, wie CDU-Sozialpolitiker Karl Schiewerling sagt. Das fällt weg. 2 600 Euro vom eigenen Einkommen durften Bezieher von Eingliederungshilfe selbst behalten. Das soll auf zunächst 27 600 Euro und 2020 auf 50 000 steigen. SPD und Opposition sagen, eigentlich soll es gar keine Anrechnung von Vermögen mehr geben.

Was hat die Koalition bei der Eingliederungshilfe vor?

Union und SPD im Bundestag strichen die ursprünglich geplante Vorgabe, dass jemand in fünf von neun Lebensbereichen wie Lernen oder Bewegung beeinträchtigt sein muss, wenn er Eingliederungshilfe beziehen will. Sozialverbände hatten vor Einschränkungen gewarnt. Nun sollen regional neue Kriterien geprüft werden, über die 2022 entschieden werden soll. Das Motto: keine Einschränkung – aber auch keine Ausweitung der Ansprüche.

Wo entzündet sich noch die größte Kritik?

Am Poolen von Leistungen: Die Kostenträger von Eingliederungshilfe – Kommunen und Länder – sollen etwa Assistenten zur Fortbewegung mehreren Betroffenen gemeinsam gewähren können. Die Behindertenbeauftragte Verena Bentele kritisiert, dass als Kriterien die Angemessenheit und Zumutbarkeit gelten sollen. Menschen könnten sogar gezwungen werden, in Einrichtungen statt in eigenen Wohnungen zu leben, wenn das als zumutbar gelte.

Was soll sich auf dem Arbeitsmarkt ändern?

Rund 700 000 Betroffene arbeiten heute im Schonraum spezieller Werkstätten. Das sollen sie weiter können – doch der Weg in den normalen Arbeitsmarkt soll etwa durch ein Budget für Arbeit leichter werden. Lohnkostenzuschüsse bis zu 75 Prozent sollen helfen. Auch die Rückkehr in eine Werkstatt soll kein Problem sein. Das Arbeitsförderungsgeld in den Werkstätten verdoppelt sich auf 52 Euro im Monat.

Wie sehen Verbände und die Behindertenbeauftragte das Gesetz?

Als Schritt in die richtige Richtung, wie mehrere Sozialverbände mitteilten. Als Fundament, auf dem man aufbauen kann, wie Bentele meint. Dass auch künftig Menschen aus Kostengründen in Heimen leben sollen statt in eigenen Wohnungen, zählt zu den größten Sorgen. Das Poolen von Leistungen und dass nicht das komplette Vermögen anrechnungsfrei wird, bleibt in der Kritik. Dass das Gesetz mehrfach nachgebessert wurde, werten Betroffenenverbände als Erfolg ihrer Proteste. (dpa)

zur Startseite