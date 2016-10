Beherzte Monteure schnappen Kirchen-Einbrecher Ein 33-Jähriger wurde erwischt, als er zwei Rucksäcke aus einem Handwerker-Auto stahl. Der Verdächtige stand unter Drogen und soll noch mehr auf dem Kerbholz haben.

Andreas K. (r.) und Marco S. haben einen Dieb gestellt, nachdem er ihnen ihre Rucksäcke aus dem Firmenwagen gestohlen hatte. © Tino Plunert

Andreas K. und Marko S. erneuern gerade Fliesen im Edeka-Markt in der Hamburger Straße. Am Dienstagnachmittag hat K. dort gerade in seinem Firmen-Transporter gesessen und sich eine Tasse Kaffee gegönnt, als plötzlich die Fahrertür aufgeht und jemand hineinlangt. „Ich habe unsere Rucksäcke wandern gesehen“, sagte Andreas K. später. Er sei sofort ausgestiegen und habe den Täter verfolgt, der inzwischen in einen VW T5-Transporter gestiegen war. K. sprang hinterher, wollte den Täter aus dem Auto zerren und zog erst mal den Schlüssel aus dem Zündschloss. Inzwischen war auch Kollege Marco S. zur Stelle, und beide hielten den Täter fest, bis die Polizei kam.

„So etwas hab’ ich auch noch nicht erlebt“, sagte K. In den Rucksäcken der Fliesenleger befanden sich Geldbeutel, EC-Karten und andere Wertsachen. Auch die Beamten staunten nicht schlecht. Der Verdächtige, ein 33-jähriger Dresdner, stand unter dem Einfluss von Amphetaminen, ergab ein Schnelltest vor Ort. Außerdem hatte er geringe Mengen an Crystal und Cannabis dabei.

Noch interessanter ist jedoch, was die Uniformierten im Fahrzeug des Diebes fanden: zwei hochwertige Fahrräder, Kerzenständer, Teile eines künstlichen Skeletts, eine Zahnprothese, technische Geräte und anderes. Polizeisprecher Marko Laske sprach von „Devotionalien und etlichen profanen Gegenständen“ teilweise auch mutmaßlichen Antiquitäten. In jedem Fall muss die Polizei nun die Herkunft der umfangreichen Fracht aus dem VW T5 ermitteln, da es sich um Diebesbeute handeln könnte, sagte Laske.

Vier der Kerzenständer, so viel ist schon klar, wurden erst vor zwei Wochen bei einem nächtlichen Einbruch aus einer Kirche in Briesnitz gestohlen. In der Kirchgemeinde war die Freude über die wiedergefundenen Gegenstände groß.

Der 33-Jährige soll noch bei seiner Festnahme gesagt haben, er habe die Sachen auf einem Flohmarkt gekauft. Auch das ist eine Spur, der die Beamten nun in dem Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen nachgehen müssen. Laske lobt die tatkräftigen Handwerker für ihr beherztes Eingreifen. „Der Dieb hat sich ganz offensichtlich das falsche Ziel ausgewählt.“

zur Startseite