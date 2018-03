Behelfszufahrt zur Tankstelle Die Sperrung des ersten Straßenabschnitts zwischen Kreisverkehr und Chausseehauskreuzung wird vorbereitet.

Neben der B 175 wird an einer Behelfszufahrt zur Total-Tankstelle gearbeitet. Auch die Aral-Tankstelle ist dann durch Gewerbegebiet zu erreichen. © André Braun

Döbeln. An der B 175 in Döbeln Ost wurde am Montag mit den Vorbereitungen für die Sperrung des ersten Straßenabschnitts zwischen Kreisverkehr und Chausseehauskreuzung begonnen. Unter anderem wird eine Behelfszufahrt für die Total-Tankstelle gebaut. Diese ist dann von der Daniel-Wilhelm-Beck-Straße im Gewerbegebiet zu erreichen. Das Gleiche gilt auch für die Aral-Tankstelle. Die Arbeiten am gesperrten Straßenabschnitt werden voraussichtlich bis September dauern. Während dieser Zeit wird der Verkehr durch Gewerbegebiet umgeleitet. (DA/jh)

