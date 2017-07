Behelfszufahrt zum Post-Parkplatz Die Sperrung an der Bahnhofstraße rückt weiter vor. Die Stadt hat trotzdem gute Nachrichten für Pendler.

Die Baustelle an der Bahnhofstraße kommt voran: Mitte der Woche rückten die Maschinen einige Meter weiter in Richtung Bahnhof voran. Die Absperrung steht nun wenige Meter vor dem Buswendeplatz. Komplett gesperrt ist der Weg bis zur Kurve am Hotel Saxonia aber nicht: Autofahrer können die Baustelle weiterhin auf einer Spur passieren. Und das soll auch so bleiben, betont Stadtsprecher Uwe Päsler. „Der Parkplatz an der Post bleibt immer zugänglich, das war auch eine Forderung innerhalb der Auftragsvergabe.“ Das wisse auch die Firma aus Glaubitz, die dort gerade an den Gasleitungen arbeitet, „und hat es uns auch nochmals bestätigt“.

Nach den Leitungsarbeiten wird die Baustelle allerdings noch einmal wandern – und dann ist die Parkplatz-Zufahrt tatsächlich dicht. Zumindest an dieser Stelle. „Wenn im Herbst die Straße weiter zum Bahnhof hin gemacht wird, wird es eine Behelfszufahrt geben“, kündigt Uwe Päsler an. Schließlich müssten auch die Fahrzeuge der Deutschen Post die Filiale weiter erreichen können. „Die Behelfszufahrt wird im Bereich sein, wo jetzt die Bepflanzung zwischen Parkplatz und Fußweg Busbahnhof ist.“ Über diese kurzfristig eingerichtete Zufahrt sollen auch Pendler den Parkplatz weiterhin nutzen können.

An der Bahnhofstraße wird bis August eine Erdgasleitung verlegt. Danach soll die Straßendecke auf dem gepflasterten Abschnitt erneuert werden. Für Autofahrer wird die Straße deshalb vom Bahnhof in Richtung B-169-Auffahrt noch voraussichtlich bis zum Jahresende gesperrt sein. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Friedrich-List-Straße umgeleitet.

